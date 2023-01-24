У оккупантов конвульсии в Крыму 2 Александр Коваленко

24.01.2023, 8:00

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Александр Коваленко

Россияне готовятся к обороне.

У оккупантов рефлексии в Крыму... Ну, или, конвульсии.

Прежде всего, отмечается накопление военной техники, особенно поблизости административной границы с материковой частью Украины, а так же съем с хранения большого количества старой, советской техники.

В частности, россияне продолжают снимать с хранения 943 ЦЗМР (Новоозерное) танки Т-62, гаубицы Д-30 и зенитно-артиллерийские комплексы С-60.

В целом, РОВ сейчас массово снимают с хранения Д-30, поскольку это самая многочисленная гаубица на хранении. Но есть нюанс. Снаряды где?

Что же до танков, то Т-62 - это на сегодня единственный танк, который после расконсервации не требует значительных затрат человеко-часов на свое восстановление, благодаря чему у РОВ очень быстро формируются роты и батальоны из этих анахронизмов.

Так же в районе села Степовое отмечается большое скопление техники. Особое внимание привлекает наличие дивизиона ОТРК «Искандер», а также возведение дополнительных фортификационных сооружений.

Очевидно, что данная группа оккупационных подразделений предназначена для тылового контроля трассы Е-105.

Основная же роль по контролю за трассой отведена группировке в районе Медведивки, где под прикрытием средств ПВО малого и среднего радиуса действия размещено 5 БТГр противника.

В целом, в треугольнике Медведевка-Джанкой-Армянск сейчас сосредоточено 15-20 БТГр/ТГр.

Но, эта масса больше своими движениями похожа на накопление ресурса для обороны, чем создание потенциала для поддержки южной группировки в рамках некоего наступления. Иными словами, вся эта рефлексия вызвана подготовкой оккупантов к обороне ВОТ(временно-оккупированных территорий) Крыма, а не к масштабному рывку на Запорожье.

С другой стороны, ВОТ Крыма продолжает использоваться как транзитный логистический узел для отправки МТО на южный плацдарм, но при активизации боевых действий, вряд ли логистическая артерия через Крымский мост сможет осуществлять полноценное обеспечение РОВ на Юге.

Очевидно, что для проведения активных боевых действий, с наступлением по широкому южному фронту у РОВ не хватает сил и средств, а те, которые сосредоточены, имеют срок истощения до 2-х недель, после чего... После чего ворота на ВОТ Крыма будут открыты в сквозном режиме.

Будут наступать?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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