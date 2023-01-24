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Заместитель главы Офиса президента Украины подал в отставку

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  • 24.01.2023, 8:07
  • 9,730
Заместитель главы Офиса президента Украины подал в отставку
КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО
ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Кроме того, в отставку подали ряд глав ОВА.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, а также ряд председателей областных военных администраций, написали заявления об освобождении от должности. Об этом сообщает «Украинская правда».

В частности, об увольнении заявили главы председателя военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

По данным источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Как писал сайт Charter97.org, ранее в отставку ушел советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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