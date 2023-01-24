Заместитель главы Офиса президента Украины подал в отставку

Заместитель главы Офиса президента Украины подал в отставку5
- 24.01.2023, 8:07
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Кроме того, в отставку подали ряд глав ОВА.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, а также ряд председателей областных военных администраций, написали заявления об освобождении от должности. Об этом сообщает «Украинская правда».
В частности, об увольнении заявили главы председателя военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
По данным источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Как писал сайт Charter97.org, ранее в отставку ушел советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.