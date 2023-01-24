CNN: Наемники из «Вагнера» стали одноразовыми 2 24.01.2023, 8:14

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Гибель тысяч солдат никак не волнует российское общество.

Бойцы «группы Вагнера» стали пехотой российского наступления на востоке Украины, но украинская военная разведка раскрыла больше деталей о том, насколько они эффективны в районе города Бахмут и насколько трудно с ними бороться.

«Вагнер» – частный военный подрядчик во главе с олигархом Евгением Пригожиным, который в последние недели был очень заметен на передовой и всегда спешил заявлять об успехах. Вагнеровцы активно участвовали во взятии Соледара и районов вокруг города, приводит статью CNN «Зеркало недели. Украина».

В украинском отчете, датированном декабрем 2022 года, с которым ознакомились журналисты CNN, делается вывод, что «Вагнер» представляет уникальную угрозу вблизи, даже понеся чрезвычайные потери.

«Гибель тысяч солдат ЧВК Вагнера не имеет значения для российского общества, – говорится в отчете. – Без команды штурмовые группы не отходят… Самовольный уход команды или без ранения наказывается расстрелом на месте».

Перехват телефонных разговоров, полученный украинской разведкой и переданный CNN, также свидетельствует об их беспощадности на поле боя. В одном слышно, как солдат рассказывает о другом, пытавшемся сдаться украинцам.

«Вагнеровцы его поймали и отрезали ему яйца», – рассказывает солдат. CNN не может самостоятельно проверить подлинность звонка, якобы состоявшегося в ноябре.

Раненые бойцы группы Вагнера часто остаются на поле боя часами, по украинской оценке.

«Штурмовая пехота не имеет права самостоятельно выносить раненых с поля боя, поскольку ее основная задача – продолжать штурм до достижения цели. В случае неудачи штурма отступление разрешается только ночью», – продолжает солдат.

Несмотря на жестокое безразличие к потерям, продемонстрированное самим Пригожиным, украинский анализ говорит, что тактика Вагнера «является единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских сухопутных сил».

Отсюда предположение, что русская армия может даже адаптировать свою тактику, чтобы стать более похожей на ЧВК «Вагнера», говоря: «Вместо классических батальонных тактических групп Вооруженных сил России предлагаются штурмовые подразделения».

Это было бы значительным изменением традиционной опоры россиян на более крупные механизированные подразделения.

На местах, по данным украинской разведки, часть мобилизованных подумывает о переходе в «Вагнер». В одном из таких перехватов солдат противопоставляет «Вагнеру» его подразделению и говорит: «Это небо и земля. Итак, если я собираюсь служить чертовски, я лучше буду служить там».

Путь войны «Вагнера»

В украинском отчете говорится, что «Вагнер» разворачивает свои силы мобильными группами из десятка или менее бойцов с реактивными гранатометами (РПГ) и разведывательными данными беспилотников в реальном времени, которые в отчете описываются как «ключевой элемент».

Согласно документу еще одним инструментом, которым обладают вагнеровцы, является использование коммуникационного оборудования производства Motorola. Motorola сообщила CNN, что приостановила все продажи в Россию и закрыла свою деятельность.

Осужденные, десятки тысяч которых были завербованы «Вагнером», часто формируют первую волну атаки и терпят наибольшие потери – до 80%, по данным украинских чиновников. Далее следуют более опытные бойцы, с тепловизором и приборами ночного видения.

Для украинцев их собственные беспилотники имеют решающее значение для того, чтобы их окопы не находились под постоянными гранатометными атаками. В документе говорится об инциденте в декабре, когда беспилотник заметил наступательную группу «Вагнера», что позволило украинской обороне уничтожить ее до того, как ее войска смогли запустить огонь из РПГ.

Если вагнеровцам удастся занять позицию, артиллерийская поддержка позволит вырыть окопы и закрепить свои успехи, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности. Опять же, согласно украинским перехватам, координации между «Вагнером» и российскими военными часто не хватает. Во время одного перехваченного звонка, который снова невозможно проверить, солдат сказал своему отцу, что его подразделение по ошибке забрало автомобиль «Вагнера».

Пригожин неоднократно настаивал на том, что его бойцы ответственны за захват города Соледар и близлежащих населенных пунктов на прошлой неделе, что стало первым российским военным успехом за несколько месяцев.

«Никакие подразделения, кроме оперативников ЧВК Вагнера, в штурме Соледара не участвовали», – заявил он.

Деятельность «Вагнера» является путем Пригожина к дополнительным ресурсам и играет важную роль в его постоянной борьбе с российским военным истеблишментом, который он часто критиковал как бестолковый и коррумпированный.

По данным британской разведки, начальник российского генштаба Валерий Герасимов отдал приказ о том, чтобы солдаты были лучше побриты. Пригожин ответил, что «война – время активных и мужественных, а не бритых».

Комментируя новые ограничения Герасимова, Министерство обороны Великобритании заявило: «Русские силы продолжают переживать оперативный тупик и значительные потери; Приоритетизация Герасимовым в большинстве своем незначительных нормативных актов, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России».

Герасимов был назначен главным командующим так называемой «специальной военной операции» России в Украине в начале этого месяца на фоне растущей критики по поводу ее неудачного прогресса. Пока российское министерство обороны не работает, Пригожин потребует от него больше ресурсов для НДС.

Похоже, что группа может также получить оружие другими способами. На прошлой неделе официальные лица США заявили, что «Вагнер» получал оружие из Северной Кореи. «В прошлом месяце Северная Корея поставила пехотные ракеты и ракеты в Россию для использования Вагнером», – заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Новый Распутин?

Красиво хватает амбиций. На прошлой неделе, находясь в Соледаре, он заявил, что «Вагнер», вероятно, «самая опытная армия в мире сегодня». Он утверждал, что у ее сил уже реактивные системы залпового огня, собственная ПВО и артиллерия.

Два месяца назад Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сравнил рост влияния Пригожина с влиянием Григория РаспутинаНиколая II.

«Путину нужна военная эффективность любой ценой, – сказал он в эфире канала «Настоящее время». – У Пригожина есть негативная дьявольская харизма и в определенном смысле эта харизма может конкурировать с харизмой Путина. Он сейчас нужен Путину в этом качестве, в таком виде».

Похоже, Пригожин был заинтригован сравнением с Распутиным, мистической фигурой, которая лечила сына царя от гемофилии – расстройства свертывания крови. В комментариях, опубликованных в эти выходные его компанией Concord, он имел свой собственный типичный поворот.

«К сожалению, я не останавливаю кровь. Я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заклинаниями, а непосредственным контактом с ними», – сказал Пригожин.

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