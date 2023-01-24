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«Ник и Майк»: Лукашенко ждет танец лебедей

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  • 24.01.2023, 8:19
  • 7,958
«Ник и Майк»: Лукашенко ждет танец лебедей
фото: ТАСС

Реальность у диктатора именно такая.

Вся прошлая неделя прошла под знаком обсуждения объемов и формата поставки вооружений Украине.За скобками пока только авиация и флот, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»

Одним из основных вопросов является обучение военных эффективному использованию новых образцов вооружения. Кремль может себе позволить отправить после семи дней учебки на тракторе в бой танкиста, а страны НАТО - нет. Надо отметить, что во многих случаях обучение начинается до обсуждения вопросов о передаче тех или иных образцов техники в публичной сфере. В отличие от окурка с Лиговки там все идет по плану.

Кейс «Леопардов» и танков вообще заслуживает отдельного внимания. Инфопомойки смаковали нерешительную позицию Германии по танкам, не заметив на этом фоне рекордных поставок иных вооружений. Внимание было красиво отвлечено.

К концу недели Шольца «сломали». Готовность поделиться «Леопардами» заявила Польша, «Челенджерами» - Великобритания, США готовят экипажи для «Абрамсов». Макрон еще не звонил в Кремль насчет «Леклерков». Жози сигналит, что, вопреки растиражированному мнению, «Леопарды» могут приехать в Украину уже в ближайшее время, а не в 2024 году. За счет внутренних обменов между странами такой техникой и выделением общего резерва Украине.

На этом тему с поставкой вооружений можно считать принципиально закрытой. Ресурсная часть детально спланирована.

На этом фоне творец искусственного интеллекта, он же синепалый синегуб, которму неплохо было бы разобраться с интеллектом естественным, проводит совещание по ситуации на границе.

Приоритеты остались те же:

- содействие нелегальной миграции в страны ЕС;

- наращивание объемов сопровождаемой контрабанды;

- обеспечение свободного пересечения границы вооруженными силами союзничка.

В общем, все то, за что в прошлом году главный по кефирам Лаппо получил письмо с краткой и емкой форумлировкой в конце «с презрением».

Кринж недели от синепалого синегуба в формате «инвалидное кресло на льду - мечта настоящего мужчины» даже не будем обсуждать. Только в альтернативном «искусственном интеллекте» могла родиться мысль, что это вообще хоть как-то способствует формированию образа «миротворца».

Впрочем, реальность у двух диктаторов именно такая - королевство кривых зеркал. Результат будет такой же, как и у их предшественников. Танец лебедей.

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