Что ждет белорусов в феврале
- 24.01.2023, 8:36
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Главные изменения, которые затронут белорусов.
В феврале 2023 года будет пересмотрен бюджет прожиточного минимума, что потянет за собой изменение некоторых пенсий и пособий. Вернется сбор за пересечение границы. Onliner собрал для вас важные изменения месяца.
Изменится бюджет прожиточного минимума
БПМ пересматривают ежеквартально: 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября — и, как правило, повышают. На период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года бюджет прожиточного минимума установили в размере 339,83 рубля.
Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума меняются и пенсии для отдельных категорий пенсионеров и социальные пенсии, а также пособия семьям, воспитывающим детей.
Вырастут пособия на детей до 3 лет.
Дважды в год, 1 февраля и 1 августа, в Беларуси пересчитываются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В ближайшие дни мы узнаем о новых размерах пособия, до конца января 2023 года они будут такие:
556,05 рубля на первого ребенка;
635,48 рубля на второго и последующих детей;
714,92 рубля на ребенка с инвалидностью.
Размер пособия зависит от величины средней зарплаты за квартал.
Школьные каникулы у малышей
Третья четверть в школах началась 9 января и закончится 25 марта. Однако для учащихся первых и вторых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 20 по 26 февраля.
Летние каникулы в 2023 году начнутся 1 июня.
Вернется сбор за пересечение границы
После Нового года сбор за пересечение границы на автомобиле не взимали на территории Гродненской, Брестской, Витебской и Гомельской областей, потому что в конце декабря 2022-го закончилось действие соответствующих постановлений. Налог на выезд, который составлял одну базовую, возвращается на территории вышеперечисленных областей с 1 февраля. Размер платы не изменился и остался привязанным к базовой величине (с 1 января 2023 года это 37 рублей).
Вырастут ставки единого налога
С февраля 2023 года при исчислении единого налога применяются новые ставки — как информирует Министерство по налогам и сборам, они увеличиваются в 1,5—3 раза в зависимости от вида деятельности.
Единый налог за январь 2023 года исчисляется по старым правилам, установленным в приложении 24 к Налоговому кодексу в редакции, которая действовала до 31 декабря 2022 года.
Отменится/изменится движение поездов из-за ремонта моста
Белорусская железная дорога сообщает о плановом ремонте железнодорожного моста на 92-м перегоне Друть — Вендриж. Из-за этого на участке Могилев — Осиповичи не будут ходить некоторые поезда.
Также из-за ремонта моста некоторые поезда поедут по измененным маршрутам. Подробности можно узнать здесь либо в приложении «БЧ. Мой поезд», а также в контакт-центре БЖД.