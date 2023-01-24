В ожидании битвы за Крым 3 Юрий Вишневский

24.01.2023, 8:39

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Зачем в Киев снова приезжал директор ЦРУ Бернс.

В воздухе висит предчувствие решающих событий. К ним готовимся мы и наши западные союзники, в то же время свою подготовку ведет Россия. Пожалуй, наиболее драматично высказался президент Польши Анджей Дуда. «Я опасаюсь, что через несколько месяцев, возможно, недель, наступит ключевой момент войны в Украине. Этот момент ответит на вопрос, выдержит ли Украина», — заявил он 18 января на форуме в Давосе.

Две влиятельнейшие американские газеты, New York Times и Washington Post, поделились весьма важными подробностями об изменениях в позиции Белого дома. Администрация Джо Байдена уже всерьез воспринимает украинские планы освобождения Крыма. И это было одной из тем, которые обсуждал на прошлой неделе во время своего тайного визита в Киев директор ЦРУ Уильям Бернс.

Сначала — прорвать коридор

Официальная позиция США неизменно заключается в том, что Крым — это часть Украины. И после того как Россия начала полномасштабную войну, наши удары по российским военным объектам в Крыму не вызывали возражений Вашингтона. Другое дело — наши планы освобождения Крыма. Вплоть до недавнего времени администрация Джо Байдена отказывала им в поддержке.

Как рассказывает New York Times, военные и административные чиновники США ставили под сомнение целесообразность украинских атак на Крым, утверждая, что у Киева есть лучшие цели в других местах на поле боя. Но теперь администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом оказался под угрозой, то это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили газете официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается.

«Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в наступлении на полуостров, который Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления «восстановить былую славу России». Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы нанести удар по сухопутному мосту, который функционирует как важнейший маршрут снабжения, соединяющий Крым с Россией через оккупированные Россией города Мелитополь и Мариуполь», — сообщает газета.

Подчеркнем, что речь идет не просто об ударах по военным объектам в этом коридоре (для чего достаточно HIMARS), а именно о нашем наступлении с целью прорыва этого коридора. И именно для этого нужны бронемашины Bradley, которые называют убийцами танков. Две недели назад Белый дом объявил об отправке в Украину 50 Bradley в рамках пакета военной помощи на $2,85 млрд. А 19 января в новый пакет, на $2,5 млрд, вошли еще 59 Bradley, а также 90 бронемашин Stryker. По оценкам Пентагона, этого хватит, чтобы обеспечить бронетехникой две бригады ВСУ.

Ссылаясь на мнение правительственных и независимых аналитиков, New York Times отмечает, что американская бронетехника вместе с британской, французской и немецкой составит авангард бронетанковых войск, которые Украина может использовать в контрнаступлении этой зимой или весной. «На этой неделе высшие американские и украинские командиры проведут в Германии совещание по планированию на высоком уровне, чтобы отработать наступательные планы, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Учения, по словам чиновника, призваны согласовать боевые планы Украины с видами вооружений и поставок, которые предоставляют союзники по НАТО», — рассказала газета.

Но все-таки, почему США и союзники изменили свою прежнюю позицию? Один из ответов на этот вопрос можно найти в заявлении, которое сделал 17 января министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Мы считаем, что сейчас самое подходящее время, чтобы усилить нашу поддержку Украины, — сказал он в ходе визита в Вашингтон. — Мы не можем позволить, чтобы это затянулось и превратилось в своего рода тупиковую ситуацию наподобие Первой мировой войны».

Итак, прежде всего задача — прорвать сухопутный коридор. А затем возможны два сценария. Первый — это освобождение Крыма военным путем. В возможности этого вполне уверены наши военные, однако сомневаются в Вашингтоне. По сведениям New York Times, Белый дом сейчас больше верит в другой сценарий — компромисс на переговорах. «Администрация Байдена не думает, что Украина может захватить Крым военным путем, — предполагает газета. — Но, по словам официальных лиц, их оценка сейчас такова, что России необходимо поверить в то, что Крым находится в опасности, отчасти для того, чтобы укрепить позицию Украины на любых будущих переговорах». Кроме того, по словам официальных лиц, администрация Байдена также все больше верит в то, что удар по сухопутному коридору «серьезно подорвет способность Москвы продвинуть вперед свою линию фронта».

Плохие сценарии

Действительно, сейчас на фронте сложилось в некотором смысле равновесие. И вопрос в том, кто сможет предпринять успешное наступление: мы или враг. О том, что сейчас ситуация критическая, свидетельствует тайный визит в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса.

19 января газета Washington Post рассказала, ссылаясь на официального представителя США и других осведомленных лиц, что «Бернс тайно прибыл в столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского об ожидаемых военных планах России в ближайшие недели и месяцы». Газета напоминает, что это уже третий тайный визит Бернса в Киев. Первый состоялся год назад, за месяц до полномасштабного российского вторжения, а второй — в ноябре прошлого года. И всего лишь через два месяца возникла потребность в новом визите.

Как отмечает Washington Post, военные аналитики ожидают, что всплеск боевых действий этой весной может определить траекторию войны. «США и союзники перебрасывают в Украину бронетехнику, артиллерию и ракетные системы, чтобы усилить огневую мощь ее вооруженных сил, надеясь, что дополнительное вооружение позволит украинской армии прорваться через контролируемые Россией районы Запорожской области в наступлении, которое, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы», — пишет газета. Но тут же подчеркивает, что тем временем Россия надеется начать свое собственное наступление весной и, по словам представителей западной разведки, улучшила подготовку мобилизованных.

В общем, нужно понимать, что администрация Байдена готовится к разным сценариям, в том числе и к негативным. Причем опасность заключается не только в российских планах. Есть еще и фактор внутриполитической ситуации в США. И это, по данным Washington Post, тоже стало причиной визита в Киев директора ЦРУ.

«Во время встречи Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки больше всего думали о том, как долго Украина может ожидать продолжения помощи США и Запада после захвата Палаты представителей республиканцами и снижения поддержки помощи Украине среди части электората США», — сказали газете осведомленные лица. По их словам, Бернс подчеркнул критичность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить.

Как рассказывают источники газеты, Зеленский и его помощники на встрече с Бернсом узнали, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа. Но Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи. «В то время как ястребиные республиканцы в Конгрессе продолжают выступать за вооружение Украины, другие консерваторы заявляют, что хотят сократить расходы США, в частности миллиарды долларов, которые идут на военные нужды», — констатирует Washington Post.

Тут, конечно, можно возразить, что влиятельные республиканцы в Конгрессе требуют большей помощи Украине, чем дает Байден. 18 января главы двух комитетов Палаты представителей — по иностранным делам Майкл Маккол и по вооруженным силам Майк Роджерс — выступили с заявлением, где призвали правительства США и Германии срочно передать Украине критически важные системы вооружений, которые необходимы, чтобы победить Россию в войне. «Нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят конфликт, что будет стоить украинцам жизней. Настало время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы — танки Leopard 2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления», — подчеркнули Маккол и Роджерс. В тот же день член Палаты представителей Виктория Спартц призвала администрацию Байдена предоставить Украине реактивные снаряды GMLRS и ракеты ATACMS.

Да и общественное мнение на Западе продолжает поддерживать помощь Украине. 20 января обнародованы результаты глобального социологического опроса Ipsos. 57% опрошенных в 13 странах Запада высказались за долгосрочную поддержку Украины, пока Россия не заберет свои войска с территории Украины, а 48% поддерживают предоставление Украине оружия и систем противовоздушной обороны. В США последний показатель несколько выше — на уровне 54%, хотя он немного упал по сравнению с опросами общественного мнения в марте-апреле 2022 г., когда 59% населения поддержали предоставление Украине оружия.

Тем важнее, чтобы наши партнеры вовремя обеспечили нам возможность наступления на Крым и прежде всего, прорыва завоеванного Россией сухопутного коридора на полуостров. Поддержка конгрессменов зависит от общественного настроения, а оно зависит от наших побед.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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