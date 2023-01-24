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Немецкий концерн готов передать Украине 139 танков Leopard

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  • 24.01.2023, 8:53
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Немецкий концерн готов передать Украине 139 танков Leopard

Названы сроки возможно поставки.

Группа Rheinmetall может предоставить Украине в общей сложности 139 танков Leopard 1 и 2. Об этом сообщает RND со ссылкой на представителя компании.

«У нас еще есть 22 машины из состава Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. Ремонт этих автомобилей займет почти год. Поставка возможна в конце 2023 — начале 2024 года», — цитирует его издание.

Еще 29 машин Leopard 2A4 могут быть готовы к апрелю-маю следующего года. По словам источника, концерн может также подготовить 88 танков Leopard 1. При этом он не назвал сроки поставок. Надо отметить, что в публикации не уточняется источник поставок танков. Речь идет только о боевых машинах, которыми располагает непосредственно концерн, или в целом о перспективах предоставления танков данного семейства.

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