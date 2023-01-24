От «спецоперации» до «новой Отечественной войны» 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

24.01.2023, 9:11

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Как в России начала меняться терминология.

Характерной чертой текущего этапа путинского вторжения в Украину выступает прицельная работа поджигателей войны с аудиторией глубинной России.

Если ранее на передовую отправляли колонны многонационалов, мобиков «ЛДНР», а также уголовный актив, то теперь настал черед жителей Средней полосы, включая обе столичные агломерации. По стране шагает полноценная всеохватывающая мобилизация, которую никто не объявляет вслух в дань чекистской традиции. Если ранее во имя империи сжигали по большей части мужское население подчиненных нерусских окраин, то теперь, собственно, пробил грозный час для титульных русских. Именно для них прозвучала формулировка «новая Отечественная война».

Пугает не только уровень накала, но и то, что подобное объявление делает б/у политик неясного даже на пике его карьеры статуса. Персонаж для потех Путина Медведев проводит параллели между проигранной «СВО» и наполеоновским и гитлеровским вторжениями не с высокой официальной трибуны, а на Тelegram-канале.

Сама форма коммуникации возмущает, ведь словоблуд экстравагантно копирует Трампа, но не в коня корм.

Вроде бы столько времени народ убаюкивали тезисом про плановый ход военной кампании. Как вдруг оказывается, всемогущие враги уже чуть ли не на подступах к московской кольцевой или замкнули Невский пятачок. Вставай страна огромная, Медведев зовет! Прямо какой-то оксюморон, ведь намедни он красиво загорал в странах Залива, а теперь будто протрезвел. Как тут поверить в его вменяемость и искренность?

В какой-то степени в унисон с Медведевым работает Пригожин. Хотя внешне они конфликтуют, вполне возможно, что Женя-повар и Дмитрий-жалкий в одной упряжке. Их объединяет не только радикальный и вызывающий стиль поведения, происхождение из прислуги Путина и невнятный текущий статус. Если Медведев – пятое колесо в Совбезе, то Пригожин – вождь параллельной армии.

Правда дела у «Вагнера» идут совсем мерзко. Наиболее профессиональные наемники истреблены, а успехов как таковых нет. Как надругательство над памятью бойцов ВОВ звучит

из поганого пригожинского рта сравнение боев за Соледар с битвой за Сталинград. Оно неуместно вообще по всем параметрам. Действительно, потери вагнеровцев под небольшим городком Донецкой области огромны: свыше 15 тысяч убитыми и ранеными. Но это абсолютно не сопоставимо с полуторамиллионными потерями РККА под Сталинградом. При этом судить о масштабах ада в обеих случаях, и тем более кичится тем, как 5-10% пригожинцев выжили в нем – кощунство.

Пригожин делает такое одиозное сравнение в основном для мобилизации российских масс на военный лад. Как и Медведев, он подчеркнуто гиперболизирует масштаб и значимость развязанной колониальной войны для простого обывателя. Пытается поставить массы посконной России к военному конвейеру или выслать на передовую, бессовестно ссылаясь на подвиг их погибших дедов и прадедов.

Общая направленность посылов и Медведева, и Пригожина идет в разрез с риторикой команды Шойгу–Герасимова.

Их информационный рупор Сладков, известный убийствами мирных жителей и призывами достать «штучки-дрючки» против HIMARS, огласил про уничтожение «второй армией мира» аж 23 украинских армий или четырех фронтов. Орденоносец и Telegram-флагман сравнил это с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны! Конашенков нервно курит в сторонке, ведь у Сладкова в тоже время и «потерь нет».

После этого в иных красках видится блатной призыв Пригожина перестать «гламуризировать» росармию. Верно, с освоением военных бюджетов, дискурсом фейков и строевым гламуром у генералов лучше, чем с актуальным положением дел на театрах военных действий. Но их оппоненты в этом плане едва ли выглядят привлекательней в глазах ошарашенных военными «успехами» жителей российской Средней полосы, которых ничего хорошего не ждет.

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