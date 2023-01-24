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Ученые: Человек может запомнить расположение более 100 предметов

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  • 24.01.2023, 9:14
Ученые: Человек может запомнить расположение более 100 предметов

У людей, как оказалось, хорошая пространственная память.

Об этом сообщает Центр женского здоровья им. Бригама.

«Люди часто думают, что их память ужасна. Но наши результаты показывают, что мы можем вспомнить, где и когда объект появлялся с хорошей (если не идеальной) точностью для большого количества объектов, — пояснил задачу исследования его ведущий автор Джереми Вулф. — Пусть даже наша пространственная и временная память на объекты не так хороша, как у некоторых птиц или белок, которым приходится помнить, где они спрятали еду на зиму».

Эксперимент был проведен с помощью клетки 7х7, в ячейках которой могли демонстрироваться различные предметы. Каждый элемент подсвечивался на две секунды красным квадратом. После того, как участникам были показаны предметы, все изображения были удалены, а затем участникам предложили вспомнить, видели ли они предмет раньше, и если да, то где он находился на сетке.

Всего наблюдатели видели 300 различных объектов. Многие добровольцы смогли указать на расположение более 100 объектов с точностью до +/- одной ячейки от истинного. В последующем эксперименте участникам показывали предметы по одному в определенной последовательности. После этого их просили указать на временной шкале, когда именно был показан конкретный предмет. В итоге участники указали на время демонстрации 60-80% предметов с точностью +/-10%.

Ученые говорят, что потребуются дальнейшие эксперименты, чтобы определить пределы возможности памяти и ее особенности. Например, авторы предполагают, что она может отличаться у разных полов.

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