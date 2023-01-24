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Футбольному клубу «Шахтер» предъявляют счета

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  • 24.01.2023, 9:57
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Футбольному клубу «Шахтер» предъявляют счета

Чемпион Беларуси несколько лет не платил минской гостинице за ночевки перед матчами.

Солигорский футбольный клуб «Шахтер» задолжал родному городу за аренду стадиона «Строитель», пишет «Трибуна».

Также у команды есть неоплаченные счета за несколько лет, выставленные минской гостиницей «Виктория Олимп». Долгое время футболисты приезжали в Минск за день до матча и ночевали в этом отеле. Сейчас двухместный номер с двумя кроватями плюс завтрак в «Виктория Олимп» стоят примерно 200 рублей за сутки. В такие номера обычно селят футболистов. Одноместный номер для главного тренера стоит около 180 рублей.

Устав принимать солигорцев в долг, «Виктория Олимп» закрыла перед ними двери.

После этого «Шахтер» облюбовал отель Mariott. В нем двухместный номер стоит от 190 долларов в сутки, а одноместный — от 170 долларов. Как пишет Tribuna.com, в этой гостинице клуб также жил в долг, который пока не погашен.

Ранее сайт Charter97.org писал о задержании бывшего спортивного директора «Шахтера».

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