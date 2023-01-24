Футбольному клубу «Шахтер» предъявляют счета 3 24.01.2023, 9:57

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Чемпион Беларуси несколько лет не платил минской гостинице за ночевки перед матчами.

Солигорский футбольный клуб «Шахтер» задолжал родному городу за аренду стадиона «Строитель», пишет «Трибуна».

Также у команды есть неоплаченные счета за несколько лет, выставленные минской гостиницей «Виктория Олимп». Долгое время футболисты приезжали в Минск за день до матча и ночевали в этом отеле. Сейчас двухместный номер с двумя кроватями плюс завтрак в «Виктория Олимп» стоят примерно 200 рублей за сутки. В такие номера обычно селят футболистов. Одноместный номер для главного тренера стоит около 180 рублей.

Устав принимать солигорцев в долг, «Виктория Олимп» закрыла перед ними двери.

После этого «Шахтер» облюбовал отель Mariott. В нем двухместный номер стоит от 190 долларов в сутки, а одноместный — от 170 долларов. Как пишет Tribuna.com, в этой гостинице клуб также жил в долг, который пока не погашен.

Ранее сайт Charter97.org писал о задержании бывшего спортивного директора «Шахтера».

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