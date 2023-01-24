ЕС собирается задушить Лукашенко санкциями?7
- Telegram-канал «Люстэрка ўлады»
- 24.01.2023, 10:11
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В Брюсселе обсуждаются разные сценарии.
Еврокомиссия прямо сейчас обсуждает введение санкций против Беларуси, есть несколько вариантов ограничений, к которым может прибегнуть Европа, и это будет зависеть от того, как в дальнейшем себя поведет Лукашенко.
Европейцев тревожит роль Минска в действиях России на Украине, поэтому они допускают полное приравнивание санкций против Беларуси к ограничениям против России.
Также рассматривают и вариант отдельных секторальных санкций, которыми хотят заполнить пробелы в существующих ограничениях, в отношении банков, к примеру.
Наверное, говорить о решении в пользу первого варианта пока рано, скорее всего в ЕК решат ввести эмбарго на поставки оружия и оборудования двойного назначения. Они опасаются, что Лукашенко берет в Европе элементы медоборудования и отправляет их на военные заводы для производства тех же беспилотников, да и в целом передает России ценные для ВПК предметы. Справедливости ради, некоторые опасения звучат резонно.
В общем, в Европе хотят сейчас скорее не дать России обходить санкции за счет Беларуси.
Однако это не значит, что санкции обойдут Беларусь стороной. К белорусским банкам у ЕК очень много вопросов, поэтому, скорее всего, после введения очередного пакета санкций против Москвы, в списке против Минска мы увидим многие банки.
Тогда и посмотрим, какие меры будет предпринимать Лукашенко для борьбы с инфляцией и коснется ли нашей страны отрицательный рост.
Telegram-канал «Люстэрка ўлады»