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Украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса

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  • 24.01.2023, 10:22
  • 7,244
Украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса

Цели поражены на восточном направлении.

С начала суток вторника, 24 января, украинским военнослужащим удалось уничтожить три российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Как отметили в командовании, зенитные ракетные войска уничтожили вражеские вертолеты за полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 на восточном направлении.

Накануне украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей.

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