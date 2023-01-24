Украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса 11 24.01.2023, 10:22

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Цели поражены на восточном направлении.

С начала суток вторника, 24 января, украинским военнослужащим удалось уничтожить три российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Как отметили в командовании, зенитные ракетные войска уничтожили вражеские вертолеты за полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 на восточном направлении.

Накануне украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей.

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