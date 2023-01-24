Foreign Affairs назвал три основных сценария поражения России
- 24.01.2023, 10:55
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Один из них — победа Украины на поле боя.
Американский журнал Foreign Affairs пишет, что Россия движется к поражению в войне с Украиной. Издание представляет три основных сценария проигрыша Кремля:
— Россия согласится на свое поражение путем переговоров на условиях Украины. Но даже здесь Путин или его преемники будут пытаться сохранить Крым.
— Провал России на фоне эскалации. РФ может устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В худшем случае — применит ядерное оружие, что приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.
— Поражение РФ через крах режима — решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы.