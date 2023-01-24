Foreign Affairs назвал три основных сценария поражения России 24.01.2023, 10:55

2,522

Один из них — победа Украины на поле боя.

Американский журнал Foreign Affairs пишет, что Россия движется к поражению в войне с Украиной. Издание представляет три основных сценария проигрыша Кремля:

— Россия согласится на свое поражение путем переговоров на условиях Украины. Но даже здесь Путин или его преемники будут пытаться сохранить Крым.

— Провал России на фоне эскалации. РФ может устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В худшем случае — применит ядерное оружие, что приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.

— Поражение РФ через крах режима — решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».