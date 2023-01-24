В Cети появились эффектные кадры уничтожения армии РФ под Бахмутом
- 24.01.2023, 11:09
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Оккупанты не могут укрыться от огня ВСУ ни в лесу, ни в зданиях.
В Сети появились эффектные кадры уничтожения оккупантов под Бахмутом. По российским военным умело отработала артиллерия, танки, арта и операторы БПЛА сводной тактической группы «Адам».
Видео военные опубликовали в своем Telegram-канале. Как отметили украинские бойцы, страшно представить количество оккупантов, которые были ликвидированы только в этом маленьком лесу.
«Просто огромная масса целей для наших танков, арты и ударных дронов, что пачками бесславно и болезненно мрет на чужой земле», – отметили защитники Украины.
На кадрах видно, как среди заснеженного украинского леса взрываются позиции российских военных. Оккупанты не могут укрыться от огня украинских бойцов ни в лесу, ни в зданиях – пылает все.