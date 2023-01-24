Как торговый представитель из Барановичей стала кинологом 24.01.2023, 11:36

Теперь к ней за помощью приезжают люди из разных городов.

Жительнице Барановичей Ирине Рукшта 36 лет. Еще шесть лет назад она работала торговым представителем и даже представить не могла, что свяжет свою жить с собаками. Но сегодня Ирина – профессиональный кинолог, за помощью к которому люди приезжают из разных городов. Что подтолкнуло на смену профессии, с какими собаками работать проще и сколько нужно времени, чтобы получить воспитанного питомца, девушка рассказала intex-press.by.

«Первый опыт обращения к кинологу оказался горьким»

Все началось в 2017 году. Для охраны своего дома я решила завести овчарку. Это была абсолютно здоровая собака, заводчик убеждал, что никаких проблем в ее роду не было выявлено. Как известно, чтобы от собаки был толк, ей необходима дрессировка. Я же в то время о такой науке, как кинология, толком ничего не знала. Поэтому решила прибегнуть к услугам кинолога.

Откликнулась на объявление на одном из популярных сайтов, обратив внимание на положительные отзывы, и договорилась о встрече.

К сожалению, мой первый опыт обращения к специалисту оказался горьким. Занятия проходили вполне нормально, собака выполняла все команды инструктора, однако, стоило остаться с ней тет-а-тет, она меня никак не воспринимала. Я поняла, что моей собаке буквально сломали психику. А спустя несколько дней после начала тренировок у нее начались приступы эпилепсии, и собака погибла.

Я осознала, что кинолог, к которому я обратилась, не был профессионалом, за которого себя выдавал. Но доказать ничего не могла, так как собаку покупала без документов.

Спустя месяц я занялась поиском новой собаки и решила приобрести двух «крепких» овчарок с родословной. Осознав, что снова рисковать и отдавать своих собак на дрессировку неизвестно кому я не хочу, подумала: а почему бы мне не стать кинологом самой?

«Работать с бездомными собаками значительно сложнее»

Я отправилась на курсы в Белорусское спортивное кинологическое общество Минска, где на протяжении полутора лет изучала методики правильного воспитания собак, получила сертификат и стала инструктором по дрессировке служебных и декоративных собак.

Получив базовые знания, я думала, что теперь знаю о собаках все. Но, чем больше я занималась своими питомцами, тем отчетливее осознавала, что базовых знаний мне недостаточно. Я начала штудировать интернет, искала различные тематические форумы, вебинары, много читала… Но всего этого было недостаточно, нужна была практика. Поэтому я решила предложить свои услуги одной из барановичских организаций по защите животных.

Так вместе с волонтерами я начала тренировать бездомных собак. Отмечу, что работать с ними оказалось значительно сложнее, чем, например, с моими овчарками. Потому что бродяги, как правило, абсолютно не доверяют людям, могут быть агрессивными, трусливыми. Но с какими бы трудностями я не сталкивалась, тренируя собак из приюта, в итоге пришла к выводу, что любого пса можно обучить манерам. Вместе с зоозащитниками мы помогли найти дом многим собакам.

«Режет глаз, когда в городе я вижу хозяев с невоспитанными питомцами»

Постепенно обо мне как о кинологе начали узнавать владельцы собак: кто-то через волонтеров, что-то через мои фото и видео в интернете с тренировок.

И я начала проводить занятия для всех, кто желал научиться правильно взаимодействовать с питомцем, ведь кинология – это наука не только про обучение собак, но и их хозяев. Самая частая и основная проблема, с которой мне приходится сталкиваться по сей день, – отсутствие контакта между хозяином и собакой. Хозяин хочет от собаки выполнения какой-либо команды, а она банально не понимает, чего от нее хотят.

Моя задача как кинолога сделать процесс обучения для собаки понятным, заинтересовать ее к обучению. Ведь в мире собак, по сути, все как в мире людей: если нам нравится учиться – мы будем учиться, а если нет, то нет.

Порой мне поступают звонки: «Давайте я привезу вам свою собаку, а вы ее натренируйте». Так это не работает. Когда вы хотите научиться водить машину, вы же не садите за руль инструктора? Хозяева обязательно должны участвовать в процессе, только в таком случае будет результат!

Помимо привычных тренировок я провожу и так называемые городские занятия, в ходе которых мы группами прогуливаемся с собаками в людных местах. Благодаря таким тренировкам, у собаки эффективнее вырабатывается навык находиться рядом с хозяином, не доставляя при этом никакого дискомфорта окружающим.

Мне как кинологу очень режет глаз, когда в городе я вижу хозяев с невоспитанными питомцами. Часто, когда собака не умеет ходить рядом, люди просто могут отпустить ее с поводка. Так делать категорически нельзя, потому что какой-либо громкий звук может спровоцировать собаку, и это может привести к неожиданным последствиям.

По моему опыту, любую собаку, независимо от породы, вполне реально подготовить за восемь часовых занятий. За это время она приобретет первоначальный, базовый навык. Однако важно, чтобы хозяин продолжал заниматься с собакой и помимо занятий с кинологом. Тогда результат не заставит себя ждать.

«Собаки здорово помогают детям с особенностями»

Каждый клиент, как и его питомец, индивидуален, к каждому необходим свой подход. Сегодня за помощью в воспитании собак ко мне обращаются не только жители Барановичей, но и других городов: Несвижа, Клецка.

С того момента, как я стала кинологом, у меня появилась мечта — создать пространство, где любой желающий мог бы решить все вопросы, связанные с его питомцем: услуги кинолога, стрижка собаки, консультация по поводу здоровья питомца… И с командой энтузиастов, которые так же, как и я, неравнодушны к собакам, мы создали такое пространство, открыли свой центр в Барановичах.

Совместными усилиями мы организовываем различные соревнования для собак, сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом «Ангел» и кинологами из других городов и стран. В прошлом году мы даже организовали показ мод для собак. А еще с недавнего времени мы запустили акцию «Почитай собаке»: дважды в месяц мы приводим в библиотеку им. Тавлая двух собак, а детки, расположившись рядом, читают им книжки. Таким образом, собаки как бы «работают» с детьми с психоневрологическими заболеваниями и здорово им помогают.

У меня множество планов по развитию своего увлечения. Я продолжаю совершенствовать знания в Москве — стремлюсь довести принципы моего обучения собак до идеала. Кинология – это важно и интересно, и здорово, что она объединяет неравнодушных к собакам людей. Мне всегда приятно, когда удается наладить «диалог» между хозяином и его четвероногим другом.

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