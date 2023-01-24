Жителя Пружан приговорили к двум годам «домашней химии» за «оскорбление» представителя власти 2 24.01.2023, 11:55

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Приговор вынес судья Мозоль.

В суде Пружанского района 28 декабря 2022 года рассматривалось дело Максима Мицкевича по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. Судья Вадим Мозоль назначил Максиму два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Максим был задержан с 8 по 10 ноября 2022 года. Затем ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Пружанский суд обвинил мужчину в том, что он 29 апреля 2021 года под публикацией в телеграм-канале оставил «оскорбительные комментарии» в адрес сотрудников госорганов по координации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Максим Мацкевич имеет среднее образование, работал разработчиком сырья на пружанском предприятии.

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