Жителя Пружан приговорили к двум годам «домашней химии» за «оскорбление» представителя власти

Жителя Пружан приговорили к двум годам «домашней химии» за «оскорбление» представителя власти2
- 24.01.2023, 11:55
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Приговор вынес судья Мозоль.
В суде Пружанского района 28 декабря 2022 года рассматривалось дело Максима Мицкевича по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. Судья Вадим Мозоль назначил Максиму два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.
Максим был задержан с 8 по 10 ноября 2022 года. Затем ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Пружанский суд обвинил мужчину в том, что он 29 апреля 2021 года под публикацией в телеграм-канале оставил «оскорбительные комментарии» в адрес сотрудников госорганов по координации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.
Максим Мацкевич имеет среднее образование, работал разработчиком сырья на пружанском предприятии.