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Евродепутаты призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко

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  • 24.01.2023, 11:56
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Евродепутаты призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко

Парламентарии отреагировали на заочные суды в Беларуси.

Председатель Делегации по связям с Беларусью, депутат Европарламента Юозас Олекас и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс осудили проведение заочных судов в Беларуси, а также продолжающийся процесс над лауреатом Нобелевской премии Алесем Беляцким, сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе.

«Число политзаключенных в Беларуси, по данным правозащитного центра «Вясна», беспрецедентно и приближается к полутора тысячам. В реальности цифра может быть намного выше, так как многие жертвы не обращаются к правозащитникам, опасаясь дальнейших преследований», — говорится в заявлении.

Евродепутаты обратили внимание Брюсселя на важность усиления поддержки свободной Беларуси. Также парламентарии считают нужным ввести новые санкции против режима:

— Мы призывают ввести дополнительные санкции в отношении должностных лиц незаконного режима Лукашенко, которые совершают или причастны к нарушениям прав человека, в частности — так называемых сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей, а также к дальнейшим санкциям в отношении тех должностных лиц режима, которые несут ответственность за участие Беларуси в агрессивной войне России против Украины.

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