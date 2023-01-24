CNN: США требуют от Китая объяснений 3 24.01.2023, 12:32

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Китайские компании могли продавать РФ бронежилеты и шлемы.

Белый дом требует от Пекина объяснений в связи с информацией о том, что китайские компании поставляют в Россию каски и бронежилеты

Об этом сообщает CNN.

Администрация Джо Байдена, как пишет издание, недавно выразила Китаю обеспокоенность в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оснащение для использования в Украине. В настоящее время в Белом доме пытаются выяснить, насколько Пекин знаком с этими транзакциями.

Источники CNN в американской и европейских разведках сообщили, что это оснащение содержит бронежилеты и шлемы, но не предусматривает более мощную военную помощь, о которой просила Россия.

По словам одного из американских чиновников, передача оснащения РФ вызывает беспокойство, но на данном этапе Вашингтону не ясно, знает ли об этом центральное правительство. Некоторые официальные лица США считают, что правительству Китая известно о передаче оснащения и оно должно принять меры, чтобы прекратить поставки.

Ожидается, что этот вопрос станет предметом обсуждения во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который должен начаться 5 февраля.

Ранее сайт Charter97.org писал, что США предупредили Китай о возможных последствия из-за помощи РФ

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