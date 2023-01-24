Польша официально запросила разрешение у Германии на передачу танков Leopard Украине 24.01.2023, 13:31

Глава НАТО призвал и другие страны готовить свою бронетехнику.

Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2 ВСУ.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак

«Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!» — написал Блащак.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Берлина на поставку Украине танков Leopard 2 «скоро будет», поэтому страны, которые имеют эту технику на своем вооружении и планируют ее передать, уже могут готовиться к этому.

Как писал сайт Charter97.org, Франция может передать Украине свои основные танки Leclerc.

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