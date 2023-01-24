Стало известно, в какой области Беларуси цены на продукты выше других
- 24.01.2023, 13:34
Журналисты сравнили стоимость продуктов в регионах.
Цены на продукты питания – тема животрепещущая для белорусов. Тем более что в прошлом году жители страны ощутили на себе значительное подорожание многих товаров. Журналисты myfin.by решили промониторить цены на продукты в региональном разрезе и узнали, где дороже мясная продукция, молочка и овощи, а также в какой области цены на продукты ниже других по стране. Для анализа взяты последние данные о средних розничных ценах за декабрь 2022 года.
Овощи дороже в Минске, бананы – в Гомеле
Как показал анализ цен, овощи дороже всего стоят в Минске, так как по четырем позициям (свекла, капуста, картофель, помидоры свежие) цены в декабре прошлого года здесь были выше, чем в других регионах. А вот самые дешевые овощи на Витебщине: здесь меньше, чем в других регионах, стоят свекла, морковь, огурцы и капуста.
Что касается фруктов, по ценам на цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) и яблоки в лидерах Минск, а вот виноград самый дорогой в Брестской области (6,49 руб.), бананы – в Гомельской (5,17 руб.).
Ситуация с молочными продуктами выглядит так: молоко и сыр твердый дороже всего в Могилевской области (1,89 руб. и 24,93 руб. соответственно), сметана и яйца куриные самые дорогие в Минске (7,22 и 3,09 руб. соответственно), творог жирный дороже в Гродненской области (9,95 руб.), кефир – на Витебщине (1,83 руб.).
Самая дорогая рыба продается в столице (рыба живая – 11,10 руб. и рыба мороженая (филе и разделанная) – 13,73 руб.) и Гродненской области (рыба мороженая неразделанная – 7,87 руб., сельдь соленая – 8,83 руб., рыба копченая и соленая деликатесная – 65,90 руб.). Наиболее бюджетную рыбу белорусы смогут найти в Брестской области. Так, к примеру, за 1 кг живой рыбы здесь нужно будет заплатить 7,02 руб. (в Минске на 4 рубля дороже). Самую дорогую икру продавали в декабре в столице (икра лососевых – 198,03 руб.), самую дешевую – в Гродненской области (154,13 руб.).
За дешевыми колбасами и курами – на Брестчину
Переходим к мясной продукции. Здесь явно вне конкуренции Минск. Так, в столице самые высокие цены на:
говядину бескостную – 21,98 руб.;
сало и грудинку – 20,15 руб.;
буженину и ветчину – 17,49 руб.;
колбасу сырокопченую и сыровяленую – 26,22 руб.;
сосиски и сардельки – 11,58 руб.;
паштет и зельц – 6,98 руб.
В Гродненской области самая дорогая свинина бескостная – 13,53 руб., на Гомельщине куры – 6,11 руб.
Тем, кто часто ездит на Брестчину, рекомендуем заглянуть в продуктовые магазины. Здесь вы найдете самую дешевую в стране колбасу сырокопченую и сыровяленую (23,79 руб.), колбасу вареную высшего сорта (9,07 руб.), ветчину и буженину (14,91 руб.), сало с грудинкой (13,64 руб.), бескостную говядину (15,92 руб.) и кур (5,41 руб.).
Хлебо-булочные изделия. Самый дорогой хлеб ржаной белорусы смогут найти в Брестской и Могилевской областях, самый дешевый – в Минской. Мука пшеничная дороже всего в Гомельской области, а дешевле всего – в Минске. Сухари, сушки, баранки самые дорогие продают в Минской области, а по самой низкой цене – в Брестской.
Кофе, чай: где покупаем?
По алкогольным напиткам по ряду позиций лидирует Минская область. На Минщине самые дорогие в стране водка (25,22 руб.) и шампанское (16,49 руб.). В свою очередь самый дорогой коньяк в Минске (49,46 руб.), а пиво – в Гродненской области (5,27 руб.).
Самую дешевую водку покупают гродненцы, самое дешевое шампанское и коньяк – жители Бреста.
Самый дорогой растворимый кофе и черный чай пьют жители Минской области, а самые бюджетные – минчане.
Разница в цене на сдобу и обеды – весомая
Отметим, что по многим позициям региональные различия в ценах совсем незначительные, но есть и такие, где разница очень даже серьезная.
Так, к примеру, разница в цене на кофе растворимый между Минской областью и столицей достигает 32%, на изделия булочные сдобные из муки высшего сорта между Гродненской и Брестской областью – 60%, на ягоды между Минщиной и Гомельской областью – 67%.
Откровенно говоря, удивила разница между ценами на Брестчине и Гродненщине на заказной обед в ресторане и кафе из четырех блюд на одного человека. Если житель Гродненской области, пообедав, оставит в кафе всего 10,93 руб., то брестчанин – целых 21,48 руб., то есть разница – в два раза.
Итоги
В принципе совсем неудивительно, что, как показал проведенный нами анализ цен, Минск оказался самым дорогим городом в Беларуси. По 50 из 142 позиций, по которым мы проводили сравнение, в белорусской столице самые высокие цены.
Тем не менее, что интересно, по отдельным группам товаров в городе самые низкие цены в стране. Так, в столицу можно ехать за гречкой, рагу и набором из свинины, рыбными консервами (кроме деликатесных), сухими молочными смесями для детского питания, маслом растительным, колбасой ливерной, творогом жирным и творожными десертами.
Вторым по дороговизне регионом в стране оказалась Могилевская область. Тут по 22 позициям самые высокие цены.
А вот самый бюджетный регион в части низкой стоимости продуктов питания, как выявил наш анализ, это Брестская область. Здесь по 34 пунктам самые низкие цены.
Вот цены на некоторые продукты питания в декабре 2022 года (в рублях за килограмм, литр, десяток):
|Брестская
|Витебская
|Гомельская
|Гроднен.
|Минск
|Минская
|Могилев.
|Картофель
|0,97
|0,93
|0,88
|0,94
|1,03
|0,98
|0,87
|Свекла
|0,90
|0,84
|0,93
|0,86
|1,01
|0,84
|0,87
|Морковь
|0,98
|0,85
|1,02
|0,94
|1,00
|0,92
|1,01
|Пельмени
|7,05
|8,00
|9,05
|8,26
|9,52
|9,23
|8,51
|Сметана
|6,63
|6,45
|6,17
|6,62
|7,22
|6,33
|6,74
|Молоко
|1,72
|1,79
|1,79
|1,71
|1,75
|1,79
|1,89
|Яйца
|3,00
|2,93
|2,89
|2,83
|3,09
|3,04
|2,85
|Рыба живая
|7,02
|7,89
|7,40
|7,59
|11,10
|8,45
|10,43
|Куры (цыплята)
|5,41
|5,94
|6,11
|6,09
|5,64
|5,75
|5,92
|Говядина бескостная
|15,92
|16,53
|18,61
|19,72
|21,98
|19,51
|17,25
|Свинина бескостная
|14,45
|13,55
|14,85
|15,84
|13,53
|14,19
|15,47
|Колбаса сырокопч. и сыровял.
|23,79
|25,03
|25,08
|25,74
|26,22
|26,02
|24,56
|Хлеб ржаной
|2,87
|2,64
|2,44
|2,81
|2,52
|2,28
|2,87
|Водка
|18,46
|18,39
|18,41
|18,02
|18,13
|25,22
|21,98
|Коньяк
|40,22
|44,29
|47,40
|44,25
|49,46
|42,34
|46,90