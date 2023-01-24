Стало известно, в какой области Беларуси цены на продукты выше других 24.01.2023, 13:34

Журналисты сравнили стоимость продуктов в регионах.

Цены на продукты питания – тема животрепещущая для белорусов. Тем более что в прошлом году жители страны ощутили на себе значительное подорожание многих товаров. Журналисты myfin.by решили промониторить цены на продукты в региональном разрезе и узнали, где дороже мясная продукция, молочка и овощи, а также в какой области цены на продукты ниже других по стране. Для анализа взяты последние данные о средних розничных ценах за декабрь 2022 года.

Овощи дороже в Минске, бананы – в Гомеле

Как показал анализ цен, овощи дороже всего стоят в Минске, так как по четырем позициям (свекла, капуста, картофель, помидоры свежие) цены в декабре прошлого года здесь были выше, чем в других регионах. А вот самые дешевые овощи на Витебщине: здесь меньше, чем в других регионах, стоят свекла, морковь, огурцы и капуста.

Что касается фруктов, по ценам на цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) и яблоки в лидерах Минск, а вот виноград самый дорогой в Брестской области (6,49 руб.), бананы – в Гомельской (5,17 руб.).

Ситуация с молочными продуктами выглядит так: молоко и сыр твердый дороже всего в Могилевской области (1,89 руб. и 24,93 руб. соответственно), сметана и яйца куриные самые дорогие в Минске (7,22 и 3,09 руб. соответственно), творог жирный дороже в Гродненской области (9,95 руб.), кефир – на Витебщине (1,83 руб.).

Самая дорогая рыба продается в столице (рыба живая – 11,10 руб. и рыба мороженая (филе и разделанная) – 13,73 руб.) и Гродненской области (рыба мороженая неразделанная – 7,87 руб., сельдь соленая – 8,83 руб., рыба копченая и соленая деликатесная – 65,90 руб.). Наиболее бюджетную рыбу белорусы смогут найти в Брестской области. Так, к примеру, за 1 кг живой рыбы здесь нужно будет заплатить 7,02 руб. (в Минске на 4 рубля дороже). Самую дорогую икру продавали в декабре в столице (икра лососевых – 198,03 руб.), самую дешевую – в Гродненской области (154,13 руб.).

За дешевыми колбасами и курами – на Брестчину

Переходим к мясной продукции. Здесь явно вне конкуренции Минск. Так, в столице самые высокие цены на:

говядину бескостную – 21,98 руб.;

сало и грудинку – 20,15 руб.;

буженину и ветчину – 17,49 руб.;

колбасу сырокопченую и сыровяленую – 26,22 руб.;

сосиски и сардельки – 11,58 руб.;

паштет и зельц – 6,98 руб.

В Гродненской области самая дорогая свинина бескостная – 13,53 руб., на Гомельщине куры – 6,11 руб.

Тем, кто часто ездит на Брестчину, рекомендуем заглянуть в продуктовые магазины. Здесь вы найдете самую дешевую в стране колбасу сырокопченую и сыровяленую (23,79 руб.), колбасу вареную высшего сорта (9,07 руб.), ветчину и буженину (14,91 руб.), сало с грудинкой (13,64 руб.), бескостную говядину (15,92 руб.) и кур (5,41 руб.).

Хлебо-булочные изделия. Самый дорогой хлеб ржаной белорусы смогут найти в Брестской и Могилевской областях, самый дешевый – в Минской. Мука пшеничная дороже всего в Гомельской области, а дешевле всего – в Минске. Сухари, сушки, баранки самые дорогие продают в Минской области, а по самой низкой цене – в Брестской.

Кофе, чай: где покупаем?

По алкогольным напиткам по ряду позиций лидирует Минская область. На Минщине самые дорогие в стране водка (25,22 руб.) и шампанское (16,49 руб.). В свою очередь самый дорогой коньяк в Минске (49,46 руб.), а пиво – в Гродненской области (5,27 руб.).

Самую дешевую водку покупают гродненцы, самое дешевое шампанское и коньяк – жители Бреста.

Самый дорогой растворимый кофе и черный чай пьют жители Минской области, а самые бюджетные – минчане.

Разница в цене на сдобу и обеды – весомая

Отметим, что по многим позициям региональные различия в ценах совсем незначительные, но есть и такие, где разница очень даже серьезная.

Так, к примеру, разница в цене на кофе растворимый между Минской областью и столицей достигает 32%, на изделия булочные сдобные из муки высшего сорта между Гродненской и Брестской областью – 60%, на ягоды между Минщиной и Гомельской областью – 67%.

Откровенно говоря, удивила разница между ценами на Брестчине и Гродненщине на заказной обед в ресторане и кафе из четырех блюд на одного человека. Если житель Гродненской области, пообедав, оставит в кафе всего 10,93 руб., то брестчанин – целых 21,48 руб., то есть разница – в два раза.

Итоги

В принципе совсем неудивительно, что, как показал проведенный нами анализ цен, Минск оказался самым дорогим городом в Беларуси. По 50 из 142 позиций, по которым мы проводили сравнение, в белорусской столице самые высокие цены.

Тем не менее, что интересно, по отдельным группам товаров в городе самые низкие цены в стране. Так, в столицу можно ехать за гречкой, рагу и набором из свинины, рыбными консервами (кроме деликатесных), сухими молочными смесями для детского питания, маслом растительным, колбасой ливерной, творогом жирным и творожными десертами.

Вторым по дороговизне регионом в стране оказалась Могилевская область. Тут по 22 позициям самые высокие цены.

А вот самый бюджетный регион в части низкой стоимости продуктов питания, как выявил наш анализ, это Брестская область. Здесь по 34 пунктам самые низкие цены.

Вот цены на некоторые продукты питания в декабре 2022 года (в рублях за килограмм, литр, десяток):

Брестская Витебская Гомельская Гроднен. Минск Минская Могилев. Картофель 0,97 0,93 0,88 0,94 1,03 0,98 0,87 Свекла 0,90 0,84 0,93 0,86 1,01 0,84 0,87 Морковь 0,98 0,85 1,02 0,94 1,00 0,92 1,01 Пельмени 7,05 8,00 9,05 8,26 9,52 9,23 8,51 Сметана 6,63 6,45 6,17 6,62 7,22 6,33 6,74 Молоко 1,72 1,79 1,79 1,71 1,75 1,79 1,89 Яйца 3,00 2,93 2,89 2,83 3,09 3,04 2,85 Рыба живая 7,02 7,89 7,40 7,59 11,10 8,45 10,43 Куры (цыплята) 5,41 5,94 6,11 6,09 5,64 5,75 5,92 Говядина бескостная 15,92 16,53 18,61 19,72 21,98 19,51 17,25 Свинина бескостная 14,45 13,55 14,85 15,84 13,53 14,19 15,47 Колбаса сырокопч. и сыровял. 23,79 25,03 25,08 25,74 26,22 26,02 24,56 Хлеб ржаной 2,87 2,64 2,44 2,81 2,52 2,28 2,87 Водка 18,46 18,39 18,41 18,02 18,13 25,22 21,98 Коньяк 40,22 44,29 47,40 44,25 49,46 42,34 46,90

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