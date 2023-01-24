За одного бритого 1 Георгий Александров

24.01.2023, 13:43

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Как российская армия превращается в деревянных солдат Урфина Джюса.

В ежедневной сводке минобороны Великобритании отмечается, что после назначения командующим российской группировкой в Украине генерала армии Валерия Герасимова в войсках началось масштабное укрепление дисциплины. Для этого солдатам и офицерам пытаются запретить использование всего нестандартного — от униформы и гражданских автомобилей до личных гаджетов и неуставных стрижек. Наиболее жаркие публичные споры вызвал запрет на отращивание военнослужащими бороды.

«Не знаю с чем это связано, но сейчас в войсках начались серьёзные новые/старые веяния, — сообщал в своем ТГ-канале российский «военкор» Даниил Безсонов. — Кроме попыток запретить «неуставной» автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьём бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать. Также есть проблемы с запретом технических средств — таких, как планшеты и смартфоны, — что исключает возможность использования квадрокоптеров, электронных карт и т.п. Я очень надеюсь, что это недоразумение, кто-то что-то недопонял. Иначе это выглядит как вредительство. Кроме того, что эти требования затрудняют процесс уничтожения врага, так ещё и [ситуация] деморализует бойцов».

Запрет на ношение бороды и использование личных гаджетов в армии поддержал в разговоре с журналистами член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«В армии должно быть все, как должно быть, — сказал, как отрезал, депутат. — Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата». Запрет на использование гаджетов Соболев объяснил невозможностью применения личных средств связи в российской армии.

Во имя Всевышнего

Новые дисциплинарные меры тут же раскритиковали как собственник ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, так и власти «ДНР» и Чечни.

«Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы — что бородачи, что бритые, — написал в своем ТГ-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. — Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках. Ведь в каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед. А то мало ли, в разгар боевых действий под пулями будет пробегать гражданский, который в шоке от бородатого облика российского бойца вдруг переосмыслит свое негативное отношение к бандеровцам».

Кадыров заявляет: он всерьёз уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего, и которые «только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк». «Эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба, — заявил глава Чечни. — В нашей команде 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне. И наши бойцы в зоне СВО также следят за своими бородами. И хватит уже придираться к бойцам по любому поводу. Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую!»

Евгений Пригожин в очередной раз поддержал Кадырова, назвав российских командующих клоунами. «Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство, — приводит цитату Пригожина его пресс-служба. — Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии».

К Кадырову и Пригожину присоединился и ВРИО главы «ДНР» Денис Пушилин, заявивший, что военнослужащим в регионе не запрещено носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт.

«Сегодня многие Telegram-каналы, военкоры обсуждали запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на »передке«, запрет личного автотранспорта, планшетов. Скажу свое личное мнение — эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего бы не прибавила в плане воинской дисциплины. Она вызвала бы недопонимание у наших ребят на передовой», — высказался Пушилин, добавив, что он связался с военной комендатурой «ДНР» и выяснил, что «никаких проверяющих с такими »гениальными« идеями не приезжало, никаких команд не спускалось».

«Древний сапог»

«Новая — Европа» выяснила, что с недавних пор военнослужащих на фронте заставляют не только бриться, но отдавать честь офицерам, что в условиях передовой опасно для жизни. Так, по словам одного из источников, командующий группировкой сил в Украине Валерий Герасимов недавно приезжал с инспекцией в войска, находящиеся сейчас в Беларуси, и остался недоволен внешним видом подчиненных. «Герасимов — древний »сапог« с советскими традициями, — комментирует ситуацию наш собеседник. — Для него важно, чтобы все маршировали в ногу и были похожи на деревянных солдат Урфина Джюса. После визита командующего в части спустили приказ унифицировать внешний вид всех без исключения боевых частей. Не секрет, что офицеры в зоне боевых действий стараются не выделяться знаками различия и не любят, когда им козыряют в окопах. Ведь неприятель, выявив командира, с большой вероятностью попытается его уничтожить — вызовет огонь минометов или передаст целеуказание снайперу. Чтобы не светить погоны, офицеры нередко надевают форму без знаков различия или накидывают маскировочные халаты. Но теперь вот пришло указание вопреки здравому смыслу носить чуть ли не парадный мундир, а нижним чинам при встрече отдавать начальству честь. Выходит, что генералам плевать на жизни. Им важно исполнение уставов, написанных в мирное время!»

Другой источник в войсках, находящийся сейчас на линии соприкосновения, убежден, что запрет на пользование планшетами и телефонами вообще невыполним в условиях современной войны.

По его мнению, украинская сторона и так значительно опережает российскую в сфере использования гаджетов для ведения боев. «У противника существует специальная система, позволяющая в реальном времени передавать в подразделения информацию о расположении наших сил, — рассказывает российский военный. — Данные, полученные с »птичек« (коптеров) или от разведки тут же становятся доступны всем участникам боя, включая командиров отделений и взводов. При помощи гаджетов и специальных программ артиллеристы рассчитывают месторасположения целей и корректируют огонь. А наши до сих пор пользуются блокнотами, циркулями и линейками. БПЛА также не сможет летать и передавать данные без управления через телефон или планшет. Запрещать их — значит, оставить войска слепыми и глухими. Несколько лет назад нам обещали выдать специально разработанные защищенные системы связи и специально выпущенные телефоны. Но несмотря на громкие рапорты ничего этого не произошло. Думаю, что деньги на проект, как обычно, попилили. А теперь отыгрываются на нас».

Также источники «Новой-Европа» в российской армии заявляют, что «не представляют», как можно переодеть всех российских военных в одинаковую форму и отказаться от использования гражданских автомашин. Ведь обмундирование для многих подразделений закупалось либо на деньги местных властей или пожертвования бизнесменов, либо вообще самими добровольцами и мобилизованными.

Георгий Александров, «Новая газета. Европа»

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