Лукашенко испугался протестов ИП
- 24.01.2023, 13:55
- 8,844
В октябре прошлого года белорусские предприниматели бастовали.
Лукашенко опасается протестов индивидуальных предпринимателей, вызванных изменениями в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в начале этого года.
ИП лишились возможности применять упрощенную систему налогообложения, а ставки единого налога были повышены.
«Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы… придет какое-то время, и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться», — сказал Лукашенко.
Как писал сайт Charter97.org, в октябре прошлого года ИП уже выходили на забастовку. Тогда белорусские предприниматели протестовали против новой системы ценообразования.