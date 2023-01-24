Лукашенко испугался протестов ИП 24.01.2023, 13:55

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Фото: RFE/RL

В октябре прошлого года белорусские предприниматели бастовали.

Лукашенко опасается протестов индивидуальных предпринимателей, вызванных изменениями в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в начале этого года.

ИП лишились возможности применять упрощенную систему налогообложения, а ставки единого налога были повышены.

«Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы… придет какое-то время, и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться», — сказал Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, в октябре прошлого года ИП уже выходили на забастовку. Тогда белорусские предприниматели протестовали против новой системы ценообразования.

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