Путинская мышеловка 5 Telegram-канал «СерпомПо»

24.01.2023, 14:28

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Фантазия российских властей, когда речь идет о запретах, неистощима.

Глава думского комитета по транспорту Москвичев придумал новую штуку: для пересечения границы РФ на автомобиле нужно будет резервировать день, время и место.

Видимо, предполагается, что это остановит тех, кто захочет рвануть на личном авто в случае, например, получения повестки из военкомата на мобилизацию.

Но объясняться все будет, конечно, заботой о человеке - чтоб не было многодневных пробок, как на границе с Грузией не только после объявления мобилизации, но и летом, в сезон отпусков.

Учитывая, что инициатор закона - бывший замминистра транспорта и глава комитета Госдумы, возможно, закон примут в ускоренном порядке.

Но желающих бежать, если что, это не остановит- на попутках, на своих двоих, окольными тропами. Кстати, так пересекали границу с Беларусью во время ковида.

Но и от властей каждый день можно ждать новых ограничений: уведомлений о вылете за рубеж, выездных виз и т.п.

С учетом того, что для россиян теперь закрыты и многие страны - вся Балтия, Польша, Финляндия, ситуация может оказаться хуже советской, когда железный занавес опустится с обеих сторон.

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