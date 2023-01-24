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«Лукашенко должен сидеть в клетке»

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  • 24.01.2023, 14:32
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«Лукашенко должен сидеть в клетке»

Белорусы высказались о будущем трибунале над диктатором.

На прошлой неделе Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений правителя РФ Путина и белорусского диктатора Лукашенко. Позже в комментарии для сайта Charter97.org украинский дипломат Олег Белоколос заявил, что трибунал над Лукашенко может пройти в Украине.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на предположение дипломата. Приводим их комментарии:

«В Дроздах должен быть трибунал. Если в Украине, то не повесят».

«Я советовал лукишке-самозванцу самому лететь в Гаагу, сдаваться с повинной и сотрудничать со следствием. Теперь это не вариант».

«Он должен в клетке сидеть».

«Для начала никаких с ним переговоров по освобождению политзаключенных и ослаблению санкций. Затем арест по совокупности подозрений в совершении преступлений. Следом посадка в клетку на колесах, запряженную парой-тройкой ближайших прихлебателей-исполнителей. Потом провоз по Беларуси, со сменой тягловой силы на следующих прихлебателей. Ну и наконец - доставка в клетке в трибунал на тех же сменных «вороных».

«Он сбежит сначала в Ростов, а после к своим друзьям в ОАЭ. Так что с ним решать нужно как с Чаушеску».

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