«Мы платим 20%, а кое-кто вообще ничего не платит за шикарные резиденции»3
- 24.01.2023, 14:54
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Белорусы рассказали, во сколько им обходятся коммунальные услуги.
По мнению министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Хмеля, работающие белорусы тратят на оплату коммунальных услуг «около 5% дохода», а пенсионеры — «чуть больше 10%».
Читатели сайта Charter97.org ответили оторвавшемуся от реальности лукашисту:
«Ложь, ложь и еще раз ложь! Моя одинокая бабушка-пенсионерка тратит больше 10% от пенсии на оплату коммуналки».
«Чиновники — воры, лжецы, предатели страны сидят на шее у народа».
«Непонятно как он считал расходы. Я вместе с интернетом, оплатой за телевидение расходую около 14%».
«У меня больше 20%».
«Он может столько и тратит в Дроздах по льготному тарифу для прикорытников».
«Министр, ты дурак?».
«Я трачу в среднем 16%. Живущая одна мать-пенсионерка около 20%».
«В среднем так и будет. Кто-то платит 20%, а кое-кто вообще ничего не платит за шикарные резиденции».
«От 20 до 30%, завравшийся. Как АЭС в строй ввели, электричество подорожало в разы, а у нас электроплита. Хоть тариф пониже квартир с газом, современную экономичную плиту при таком грабеже нам не купить. В «Энергосбыте» насмехаются, мол, готовьте реже. И впечатление что «энергосберегайки» продают не сберегающие.
Почему в домах с ТСЖ отбирают дополнительно от 15 рублей с квартиры, якобы потому что не ЖКХ управление, но ведь несколько лет домами с ТСЖ полностью управляет ЖКХ, их счетами тоже? В общем понятно, что воровать не перестанут и старший вор - министр, отчитывающийся главному вору, жрущему на 4000$ в день».