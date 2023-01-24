Комплексы повылезали 5 Никита Сологуб

24.01.2023, 15:02

3,236

ЗРК в Москве — где их видели и что об этом известно.

В соцсетях появляются фото зенитных комплексов в Москве. Сначала их заметили в Лосином острове и на опытных полях Тимирязевской академии, а в последние два дня — на крышах в самом центре города. В Госдуме фотографии и видео ЗРК на Таганке и Фрунзенской набережной назвали «фейком», а Дмитрий Песков на вопрос о развертывании противоракетной обороны в столице не ответил и предложил обращаться в Минобороны.

Иллюстрация: Борис Хмельный / Медиазона

Фрунзенская. О зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1» на здании Минобороны на Фрунзенской набережной 19 января сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель»; пост сопровождался фотографией. «Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего, военные опасаются возможного удара», — написал автор канала. Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев не подтвердил, что в Москве разворачивают комплексы ПВО; фото, по его мнению, «это фейки, монтаж». Однако снимки, на которых можно разглядеть «Панцирь-С1» на вертолетной площадке здания Минобороны, публиковались и раньше, например, 9 января и 25 декабря.

Таганка. Тот же «Военный осведомитель» опубликовал фотографии и видео, на которых, как утверждалось, строительный кран поднимает «контейнер» и зенитно-ракетный комплекс на крышу офисного здания в Тетеринском переулке рядом с метро Таганская и в нескольких километрах от Кремля. Видео появилось вечером 19 января, вероятно, тогда комплекс и был установлен. На следующий день читатель «Медиазоны» приехал в Тетеринский переулок и удостоверился, что ЗРПК на крыше видно с земли; он сфотографировал здание и прислал снимок редакции.

Тимирязевская академия и Лосиный остров. 13 января телеграм-канал «ЧТД» со ссылкой на подписчика рассказал о развертывании комплексов С-400 в национальном парке «Лосиный остров». О появлении военной техники на полях Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева 14 января сообщало издание The Village. 19 января подписчик издания «Сирена» прислал редакции видео, подтверждающее это.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Подмосковье. Днем 20 января «Сирена» выложила еще одно видео подписчика — рядом с поселком Воскресенское в двух километрах от аэродрома «Остафьево» видны установленные комплексы «Панцирь С1». По словам автора съемки, военная техника появилась там около месяца назад. Всего рядом с поселком стояли три комплекса; когда читатель «Сирены» проезжал мимо, радар работал только на одном из них. Когда был установлен комплекс, неизвестно.

Другой читатель прислал «Сирене» видео, на котором комплекс, похожий на «Панцирь С1», видно рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы, в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Когда именно он там появился, тоже неизвестно. Вероятно, он мог стоять там и раньше.

Пресс-секреталь Кремля Дмитрий Песков 20 января не стал отвечать на вопрос о замеченных в Москве зенитных комплексах и посоветовал журналистам обращаться в Минобороны.

Фото прислал читатель Медиазоны

Никита Сологуб, «Медиазона»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».