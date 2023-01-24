В России осудили двух топ-менеджеров «Энергомаша» 24.01.2023, 15:32

Их обвиняют поставках ракетных двигателей в США по невыгодным для РФ условиям.

В России Химкинский городской суд Московской области приговорил генерального директора «Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина» Владимира Колмыкова и бывшего руководителя Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к трем и шести годам колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело относится к периоду, когда Колмыков и Солнцев были топ-менеджерами НПО «Энергомаш». По версии следствия, в 2015 году Солнцев убедил Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению о поставках США жидкостных ракетных двигателей РД-180 на невыгодных для России и НПО условиях, пишет «Коммерсант».

Суд признал Колмыкова виновным в злоупотреблении полномочиями, Солнцева — в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Их взяли под стражу в зале суда.

С Колмыкова и Солнцева взыскали более 662 миллионов рублей в пользу «Энергомаша» в счет возмещения материального ущерба.

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