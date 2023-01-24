«Не смогла реализоваться после развода и начала писать доносы на бывшего мужа» 24.01.2023, 15:33

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Белорусы рассказали, как борются с завистью.

Кажется, зависть — одно из самых частых проявлений наших чувств. Часто мы, даже не задумываясь, завидуем всему: успеху, зарплате, спортивным достижениям и даже красоте других мужчин или женщин. Нередко это чувство приводит к агрессии и вражде, но о нем у нас как-то не принято говорить, обсуждать и дискутировать. Как будто влип в какую-то грязь и никак не можешь отмыться. О том, какими бывают проявления зависти, журналисты onliner.by поговорили с психологом Натальей Олифирович.

«Она как грибок, который может разъедать все вокруг»

— Мы живем и абсолютно не замечаем зависть, если специально не изучаем этот вопрос, — объясняет психолог. — Именно поэтому у нас так часто испорчены отношения на работе, с близкими, друзьями. Непроработанное и неосознаваемое чувство зависти проявляется во всех перечисленных отношениях (в виде тонкой критики, сарказма, недовольства, обесценивания) и разъедает их, словно ржавчина. Так что, если хотите действительно быть счастливыми, выживая в мире огромного количества соблазнов, грандиозных возможностей и дорогих вещей, важно проработать свою зависть. Она как незаметный грибок — разъедает все, что нам дорого.

— А где та грань, когда я обязательно должен обращаться за помощью к специалистам?

— Когда я делаю едкие замечания, которые преподношу как правду и нечто честное, после чего все меньше людей хотят со мной общаться. В том случае, когда даже мой самый близкий круг избегает взаимодействия со мной, поскольку из-за своей зависти я постоянно жалуюсь, что у меня ничего нет и я бедная сиротка. Либо твержу: способы, с помощью которых другие люди достигли успеха, были нечестными или незаконными.

Или понимаю, что у меня преобладает плохое настроение, которое немножко улучшается, когда кого-то критикую, обвиняю, нападаю и обесцениваю.

Когда замечаю лишь тех людей, которые якобы наворовали и заработали себе на жизнь нечестным путем. И в целом ощущаю, что все люди вокруг глупые, завистливые, непривлекательные. Если страдают физическое самочувствие, социальная сфера и весь образ мира, который становится несправедливым, неправильно устроенным и нечестным. В этих случаях нужно задуматься: а не в вас ли проблема? Конечно, можно обратиться за помощью к психологу, хотя это сложно. Со стороны завистников он тоже обесценивается, разрушается и критикуется в пух и прах. И, признаюсь, психологи не очень любят работать с завистливыми клиентами, поскольку знают, что рано или поздно их ожидает негативная психотерапевтическая реакция.

История №1. Обвинял жену в бесхозяйственности, а сам завидовал ее статусу

Наталья Олифирович нередко сталкивалась с темой зависти в своей работе. Истории из терапии совершенно разные, и некоторые кажутся абсурдными, но это реальная жизнь с ее американскими горками.

— Мужчина женился и через какое-то время начал постоянно критиковать свою супругу буквально за все, что она делала. По его словам, она плохо убирала, невкусно готовила и ужасно выглядела. Оказалось, что причина такого отношения в том, что его жена успешнее, чем он, и зарабатывает больше.

Его способ справиться с завистью — это предъявлять ей претензии за абсолютно другие вещи: дескать, может, ты что-то и зарабатываешь, но посмотри, что ты представляешь из себя на самом деле.

После нескольких лет жизни женщина говорит, что не может жить с таким человеком, и они разводятся.

История №2. Не смогла реализоваться после развода и начала писать доносы на бывшего мужа

— В другом случае мужчина вроде бы разошелся с женой по обоюдному согласию, а через год встретил женщину, которая ему понравилась, между ними начались отношения. А вот бывшая супруга никого достойного не встретила и, увидев фото экс-мужа с новой спутницей в социальной сети, начала писать на него доносы в налоговую инспекцию о том, что он ведет бизнес нечестным образом, и даже подала заявление в милицию, обвиняя в педофилии. И после того, как к нему с проверкой пришли из МЧС, кто-то намекнул: «Обрати внимание на бывшую жену». Таким образом она пыталась разрушить жизнь другого человека из-за того, что у нее самой не складывались отношения после развода.

История №3. Зависть, которая едва не разрушила молодую семью

— После того как парень женился, его одинокая мать начала завидовать молодой, умной, энергичной и красивой невестке, — рассказывает Наталья. — Периодически рассказывала небылицы якобы от соседей, что девушка гулящая и ведет себя скверно. В итоге отношения в семье испортились, дошло до предразводного состояния. Но их удалось спасти, когда выяснилось, откуда дует ветер: после каждого похода к маме молодой человек возвращался с серьезной интоксикацией. Почему женщина так завидовала? Потому что, с одной стороны, ей хотелось, чтобы сын был счастлив, с другой — она видела, что невестка обладает тем, чего уже нет у нее: любящим и преданным мужчиной, а также смелостью, активностью, возможностями, которых не было у нее.

При этом далеко не все истории, рассказанные Натальей, трешовые и негативные. К примеру, один мужчина сумел конвертировать личную зависть в мотивацию.

— Мужчина много раз рассказывал об успешном старшем брате. И, находясь в тени родственника, клиент жил будто парализованный. Кроме того, родители нередко говорили, что он хуже брата, и человек сам разрушал себя критикой, что он не такой прекрасный, богатый и удачливый. В итоге, проработав зависть, он понял, чего хочется в жизни. И нашел ту сферу, где сумел себя реализовать и стать успешным. Все это произошло лишь потому, что перестал злиться, смотреть на брата снизу вверх и думать, что у него ничего не получится. Зависть — это всего лишь маячок, который говорит нам: есть что-то, чего нет у нас. Но взгляни на это и задумайся, а нужно ли это тебе на самом деле. Так ли тебе необходимо подтягиваться 30 раз и быть звездой кулинарного шоу, чтобы быть счастливым? Может, у тебя есть что-то намного более ценное. Главное — вовремя почувствовать укол зависти и провести внутреннюю работу.

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