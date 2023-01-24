История жительницы Днепра Ксении Башибулар, чей дом разрушила российская ракета 24.01.2023, 15:53

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В день ракетной атаки она уехала как волонтер в Херсонскую область.

В Днепре восстанавливают электро- и водоснабжение дома, в который попала ракета. Но не все люди готовы вернуться в свои уцелевшие квартиры. «Настоящее время» встретилось с жительницей этого дома Ксенией Башибулар, которая 16 лет назад уже пережила один взрыв в доме.

Ксения в тот день уехала как волонтер в Херсонскую область. Говорит, это ее спасло, иначе могла получить серьезные травмы.

Спустя неделю после атаки квартиру как могли привели в порядок. Здесь до сих пор стоит сильный запах гари. Окна забиты фанерой.

«Здесь было окно, – рассказывает Ксения Башибулар. – Пыли очень много. Вообще-то, и непонятно, что уцелело2.

В момент взрыва дома была мама Ксении. Женщина чудом уцелела под градом обломков, которые летели в квартиру на первом этаже.

«Здесь камни летели, залетело в шкаф. Здесь оно и осталось. Если бы на уровень головы... Это ж как раз мама гладила белье», – говорит Ксения.

Среди вещей в шкафу Ксения нашла металлический фрагмент. Теперь везде носит его с собой. Как память о том страшном дне.

«Это обломок ракеты, который я нашла в своих вещах», – продолжает она.

Пережить взрыв в доме Ксении пришлось дважды. Первый был в этом же районе в октябре 2007 года. Тогда ей было 14 лет. В их доме взорвался газ. Один из подъездов, в котором и жила Ксения, рухнул. Тогда погибли 23 человека. Ей посчастливилось выжить. Со сломанной ногой она смогла выбраться из-под завалов.

- Так хотелось жить, наверное. Я пришла в себя, кажется, сразу, когда еще была пыль. Это чудо, что я выжила. Три дня врачи давали просто время. Когда ты такое узнаешь, что тебе давали три дня – это было чудо, что я выжила, очень тяжелые травмы, – вспоминает Ксения.

Тогда на компенсацию жильцы разрушенных квартир смогли купить себе новые. Ксения с мамой выбрали квартиру в этом доме. Пригодна ли она и дальше к проживанию – пока не известно. Двумя этажами выше повреждена несущая плита. Ксения говорит, что даже представить себе не могла, что перенести подобное ей придется дважды.

- Когда тебе красивая женщина рассказывает, что у нее вчера было все, а сегодня ей просто нечем умыть лицо. И ты так смотришь на нее и понимаешь, что можешь быть на ее месте. И вот я так шла с одеялами, плачу. Ко мне подходят: «Чего вы плачете?» Говорю: «Не знаю, чего я плачу. Просто оказалась в такой ситуации, что и мне теперь нужны эти одеяла», – говорит Ксения.

Сможет ли семья вернуться в эту квартиру, они пока не знают. Но как могут стараются поддерживать соседей. Ксения сейчас живет у друзей, мама – у родственников. Говорит, вернуться домой обе пока не могут. Спустя неделю после взрыва здесь все еще очень сильно напоминает о трагедии.

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