В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 6 24.01.2023, 15:55

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иллюстрационное фото

В Беларуси взлетел российский носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К.

В Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо из аэродрома Мачулищи взлетел носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

На фоне активности вражеской авиации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент мониторинговая группа зафиксировала взлет одного истребителя. Однако информация может обновиться.

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