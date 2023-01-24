В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога6
- 24.01.2023, 15:55
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В Беларуси взлетел российский носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К.
В Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо из аэродрома Мачулищи взлетел носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.
На фоне активности вражеской авиации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В настоящий момент мониторинговая группа зафиксировала взлет одного истребителя. Однако информация может обновиться.