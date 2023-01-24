Украинские снайперы уничтожили семерых военных РФ

Украинские снайперы уничтожили семерых военных РФ4
- 24.01.2023, 16:12
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Оккупанты падали, как подкошенные.
С начала широкомасштабного вторжения (за период с 24 февраля 2022 по 24 января 2023-го) ликвидировано 122 тысячи 170 российских оккупантов, в том числе 690 за вчера.
Об этом в традиционном утреннем отчете о потерях врага на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В свою очередь, прессслужба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовала видеоподборку работы своих снайперов.
Ролик смонтирован с кадров, снятых через тепловизорные прицелы снайперских винтовок. На видео видны семь точных выстрелов, после которых интервенты характерно падали, как подкошенные.