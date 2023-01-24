В Бресте пенсионерку приговорили к «домашней химии» за комментарий в Telegram 9 24.01.2023, 16:32

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Ее телефон марки Samsung конфисковали «в доход государства».

В суде Московского района Бреста 3 января было вынесено решение по делу Натальи Малец по ст. 369 Уголовного кодекса («Оскорбление представителя власти»). Судья Инна Клышпач назначила женщине год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Дело Натальи рассматривали 30 декабря 2022 года и 3 января 2023 года. Под стражей она находилась с 8 по 10 ноября 2022 года.

9 марта 2021 года Наталья перешла по ссылке из Facebook в Telegram. В мессенджере под одной из публикаций она оставила комментарий в отношении представителей власти, в том числе сотрудников органов государственной безопасности.

По заключению лингвистической экспертизы, которая была проведена 13 октября 2022 года, комментарий Натальи был признан «негативной оценкой представителя власти».

Ее телефон марки Samsung Galaxy A51 был конфискован «в доход государства» как средство совершения преступления.

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