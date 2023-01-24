«Через три - четыре недели россияне осознают масштабы своих потерь» 1 24.01.2023, 17:02

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Боец ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Боец батальона «Свобода» Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко отметил, что на Бахмутском направлении ожидается огромное нашествие врага.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Под Бахмутом достаточно тревожно, наш батальон находится к югу от Бахмута, защищаем его южные окрестности. Враг пытается атаковать, но все контролируемо. На севере Бахмута немного тревожно, есть угроза окружения Бахмута. Я в это не верю, зная количество техники и личного состава, которая сейчас находится в окрестностях Бахмута. Могу уверенно сказать, что Бахмут мы не сдадим, но тревожно. На этом направлении ожидают огромное нашествие россиян. Украинские защитники заряжены не только на оборону, но и на победу. Надеемся, что выдержим все вражеские нашествия, которые есть на Бахмутском направлении, и наконец пойдем в атаку на Донецк», - подчеркнул Лысенко.

Боец батальона «Свобода» также добавил, что тактика врага ясна, россияне не жалеют своих людей.

«Мы изучаем лучшие образцы военной науки, тактику и стратегию, а враг экспериментирует с людьми. Они идут будто бесстрашно, а на самом деле просто глупо умирают. Через три - четыре недели россияне снова увидят, что пало полторы тысячи их солдат на километр, когда они атаковали. Их тактика нам понятна, захватить наши территории, несмотря на смерти своих людей», - добавил Лысенко.

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