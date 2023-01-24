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В ЕС заявили о нескольких инструментах для освобождения политзаключенных в Беларуси

  • 24.01.2023, 17:07
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В ЕС заявили о нескольких инструментах для освобождения политзаключенных в Беларуси

Основной из них — санкции.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в интервью DW заявил о «нескольких инструментах» для освобождения белорусских политзаключенных. Основной среди них — санкции против тех, кто совершает или поддерживает репрессии, включая судей.

«Вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси — очень важен для ЕС, и мы уделяем ему пристальное внимание», — говорит Стано. По его словам, Брюссель рассматривает «и другие меры», кроме санкций (но не уточнил, что имеется в виду), а также взаимодействует с партнерами на международных форумах, чтобы «усилить политическое давление на режим Лукашенко с целью освобождения этих людей».

«Мы призываем режим Лукашенко немедленно освободить этих людей и не продолжать репрессии... Все политические заключенные должны быть освобождены вместе с теми, кто задержан и находится под стражей за мирный протест против Лукашенко, который лишает население Беларуси свободы и основных прав», — заявил Стано.

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