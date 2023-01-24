Нехитрая политика Путина Эль Мюрид

24.01.2023, 17:27

Эль Мюрид

Кремль нуждается в максимальной лоялизации воровского сословия.

Декларации о доходах и имуществе депутатов Госдумы и Совета Федерации перестанут публиковать уже с этого года.

Здесь прямая связь со сворачиванием «борьбы с коррупцией». Режим нуждается в максимальной лоялизации воровского сословия, а потому снимает даже сугубо декоративные рамки с возможностей и дальше разворовывать страну.

Депутаты, кстати, в этой системе занимают достаточно значимое место. Партийные боссы обеспечивают голосования за правительственные и президентские законы, а в промежутках успевают вышивать в интересах разнообразных корпоративных структур, оплачивающих принятие тех или иных законов и поправок. Власть смотрит на эти художества сквозь пальцы, так как система кормлений как раз и предполагает, что каждый конвертирует свои должностные полномочия в личное обогащение. Вот у депутатов - такая поляна, какие к ним претензии?

Поэтому коррупция в России носит тотальный и сквозной характер. Власть на любом уровне предполагает возможность воровства. Даже на уровне какого-нибудь сельского старосты или поселкового бургомистра, что уж говорить о более высоких уровнях. «Борьба» с коррупцией (хотя строго говоря, при ее тотальном характере это уже не коррупция) бессмысленна в рамках системы беспробудного воровства, но используется в качестве инструмента «разборок» между различными воровскими кланами.

Теперь возможности для такой борьбы сужаются. Зато повышается ее произвольный характер: теперь кто тут коррупционер, будут решать не на юридическом уровне, а строго на политическом. Поэтому такая мера неизбежно повысит лояльность воров по отношению к «инстанциям». Хочешь воровать дальше - глубже вылизывай. Вот и вся нехитрая политика режима.

Эль Мюрид, t.me

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