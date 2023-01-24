Зеленский об угрозе из Беларуси: С этого направления успеха у них не будет 2 24.01.2023, 17:37

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Украина готова ко всем возможным вызовам.

Белорусы не хотят нападать на украинцев. Однако если это действительно случится - Украина будет бороться. Об этом РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он уверен, что большинство населения Беларуси не хотят воевать с украинцами и потому не будут нападать.

- Российские войска могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них «военный шенген». Все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства той или иной страны, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию, – сказал он.

Президент Украины заявил, что основной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам. Он также обратился к партнерам с напоминанием, что Украине необходимо вооружение.

- Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, - подчеркнул Зеленский.

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