Какой будет погода до конца рабочей недели 24.01.2023, 17:48

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Прогноз на 25-27 января.

25 января погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), сообщают синоптики.

Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -2..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

26 января погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. Местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -9°С, максимальная днем -3..+2°С.

27 января погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -4..+1°С.

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