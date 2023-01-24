Российский бизнес накопил рекордные за три года долги перед государством 24.01.2023, 19:07

Основной всплеск налоговых неплатежей пришелся на первые месяцы войны.

Российские компании резко увеличили долги по налогам и сборам перед государством на фоне падения прибылей и рецессии в экономике, которая, согласно официальному прогнозу правительства РФ, продолжится и в 2023 году, пишет The Moscow Times.

За январь-октябрь просроченная задолженность бизнеса перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами подскочила на 66%, до 122,1 млрд рублей, следует из статистики Росстата.

Просрочка по взносам, которые платятся в Единый социальный фонд (объединил Пенсионный фонд и фонд соцстрахования), а также в систему ОМС, достигла рекордных с 2019 года 50,1 млрд рублей. За 10 месяцев ее объем увеличился на 20,1 млрд рублей.

Просроченная задолженность по налогам стала больше на 28,2 млрд рублей и к началу ноября составляла 70,9 млрд рублей — максимум с 2020 года.

Основной всплеск налоговых неплатежей пришелся на первые месяцы войны, следует из данных Росстата: в марте «просрочка» бизнеса перед бюджетом подскочила на 19,8 млрд рублей, а в апреле и мае еще на 14,3 млрд рублей, после чего снизилась на 12,5 млрд рублей в июне-октябре. Долги по соцвзносам резко увеличились в июне (+3,7 млрд рублей) и в октябре (+15,3 млрд рублей).

Рекордсменами по налоговой просрочке стали компании, добывающие нефть и газ: к началу ноября они накопили 20,1 млрд рублей неплатежей. 7,7 млрд рублей задолжали в бюджет строители, а еще 2,6 млрд рублей производители «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (к этой группе Росстат относит оборонные заводы).

Максимальная просрочка по соцвзносам - у предприятий ЖКХ (10,2 млрд рублей), строительных компаний (4,2 млрд рублей) и угольщиков (1,6 млрд рублей).

Проблемы с выплатой налогов и сборов возникли у бизнеса на фоне падения прибылей, следует из статистики. В октябре сальдированный финансовый результат экономики (прибыль минус убытки крупных компаний) обвалился на 45%, до 1,653 трлн рублей.

В минусе 10 месяцев 2022 года завершили 16,3 тысячи предприятий, причем их совокупные потери - 5,063 трлн рублей - превысили прошлогодние в 2,5 раза.

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