CNN: Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины 24.01.2023, 19:15

По их мнению западных, Бахмут «не имеет большого стратегического значения».

Чиновники из США и других стран Запада призывают Украину переключить свое внимание с борьбы за Бахмут Донецкой области на наступление на южном направлении. Об этом 24 января сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Это жестокий и изнурительный бой», – заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он подчеркнул, что стороны ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Западные чиновники отмечают, что в городе зафиксированы существенные разрушения.

«[Бахмут] менее привлекателен в военном плане с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен», – подчеркнул собеседник издания.

По мнению западных партнеров, сосредоточившись на планировании наступления на юге Украины, ВСУ смогут сократить потери под Бахмутом, который «не имеет большого стратегического значения».

Как уточнили в CNN, схожие месседжи послали сразу три высокопоставленных чиновника из США, которые на прошлой неделе посетили Киев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».