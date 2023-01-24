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CNN: Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины

  • 24.01.2023, 19:15
CNN: Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины

По их мнению западных, Бахмут «не имеет большого стратегического значения».

Чиновники из США и других стран Запада призывают Украину переключить свое внимание с борьбы за Бахмут Донецкой области на наступление на южном направлении. Об этом 24 января сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Это жестокий и изнурительный бой», – заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он подчеркнул, что стороны ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Западные чиновники отмечают, что в городе зафиксированы существенные разрушения.

«[Бахмут] менее привлекателен в военном плане с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен», – подчеркнул собеседник издания.

По мнению западных партнеров, сосредоточившись на планировании наступления на юге Украины, ВСУ смогут сократить потери под Бахмутом, который «не имеет большого стратегического значения».

Как уточнили в CNN, схожие месседжи послали сразу три высокопоставленных чиновника из США, которые на прошлой неделе посетили Киев.

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