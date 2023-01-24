Bloomberg: Германия разрешит Польше отправить танки Leopard Украине 4 24.01.2023, 20:08

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Разрешение может быть получено уже завтра.

Германия в среду, 25 января, даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину. Как сообщает Bloomberg, польские власти запросили соответствующее разрешение, и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает «незамедлительного» одобрения Берлина.

Немецкий закон требует разрешения на реэкспорт своей военной техники. Это означает, что сотни танков Leopard из Европы могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Поскольку Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации боевых действий весной, среди союзников Киева не прекращаются дебаты об отправке боевых танков: это усилит киевских военных и поможет вернуть оккупированные территории. Американские и европейские власти критикуют немецкого канцлера Олафа Шольца за медлительность в принятии решений. Шольц настаивает на том, чтобы Германия не действовала в одиночку, отправляя новые категории тяжелых вооружений, опасаясь эскалации конфликта с Москвой.

У бундесвера в распоряжении есть 320 танков Leopard 2, но неизвестно, сколько из них будут готовы к бою, сообщил CNN представитель министерства обороны страны. Эти Leopard 2 — серии A5, A6 и A7 — находятся в разной степени изношенности и готовности к развертыванию.

На немецких складах больше нет танков Leopard 1, которые считаются устаревшими. Также были списаны старые модели Leopard 2, такие как A4.

Оружейный концерн Rheinmetall заявил на прошлой неделе, что у него есть 139 боевых машин на складе, но из них только 29 танков будут готовы к поставке весной этого года. Эти танки уже готовы к передаче третьим странам. Чтобы подготовить остальные машины, уйдет больше времени. Представитель Rheinmetall сообщил CNN, что из 88 оставшихся танков Leopard несколько можно будет доставить примерно через девять месяцев, а остальные — через год.

У другого немецкого производителя оружия, FFG, на складе есть 99 «Леопардов», но это машины старой серии Leopard 1. Даже если танк будет готов и отремонтирован, для его развертывания потребуются боеприпасы и запчасти.

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