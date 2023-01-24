В Польше количество учеников из Беларуси за год увеличилось на 73% 24.01.2023, 22:37

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В январе количество белорусских детей в польских школах превысило 26 тысяч.

По данным Минобразования Польши, в этой стране количество учеников из Беларуси увеличилось за год более чем на 73%, сообщает телеграм-канал «Беларусы в Польше».

В январе количество белорусских детей в польских школах превысило 26 тыс. В то же время в сентябре 2021-го в школах Польши обучалось 15 тыс. детей из Беларуси.

Количество белорусских учеников увеличивается в основном в крупных городах. С момента начала полномасштабной войны России против Украины количество белорусских детей в школах Варшавы увеличилось с 984 до 3148, Кракова — с 340 до 1157.

Польша предоставляет каждому ребенку-иностранцу право на два дополнительных бесплатных урока польского языка в течение 24 месяцев, один час коррекционных занятий и обучение в подготовительном классе.

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