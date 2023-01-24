Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину 3 24.01.2023, 22:50

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Принятое решение будет относиться только к войне в Украине.

Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства. Об єтом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечается, Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии согласилась, чтобы Германии, Дании из Швейцарии в Украину.

Комиссией было принято предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях: а именно в конфликтах, которые ООН – Совет Безопасности или две трети Генеральной Ассамблеи ООН – признали противоречащим международному праву. В случае войны в Украине Генассамблея уже приняла соответствующее решение.

Комитет по политике безопасности Национального совета принял предложение 14 голосами против 11.

Сообщается, что поскольку инициатива Комиссии пользуется широкой поддержкой, «политический узел» в экспорте вооружений может быть развязан относительно быстро.

Подчеркивается, что принятое решение будет относиться только к войне в Украине и будет ограничено концом 2025 года.

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