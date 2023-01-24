Фильм про белоруса, воюющего в Африке, попал в основную программу кинофестиваля «Берлинале» 24.01.2023, 23:02

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В основе сюжета — история белоруса, который записывается в Иностранный легион.

Фильм Disco Boy, созданный совместно студиями из Италии, Франции и Польши, попал в основную конкурсную программу немецкого кинофестиваля «Берлинале», пишет Most.media. В основе сюжета — история белоруса, который записывается в Иностранный легион, чтобы получить паспорт Франции.

Главного персонажа, белоруса Алексея, играет немецкий актер Франц Роговский. По сюжету его герой — профессиональный танцор, который решает бежать из Беларуси и записаться в Иностранный легион, чтобы потом получить хорошее жалованье и французский паспорт. Вместе с ним во Францию едет еще один белорус Михаил — его роль исполняет поляк Михал Балицкий.

Оба друга пересекают белорусско-польскую границу вместе с группой белорусских болельщиков, а потом отрываются от них и направляются во Францию. После Алексей попадает на службу в Иностранный легион и участвует в военных действиях в Африке. Там он встречает Джомо, который борется против транснациональных нефтяных компаний, угрожающих его деревне. Фильм рассказывает историю двух солдат, чьи судьбы оказываются переплетены.

Фильм создавали студии Dugong из Италии, Film Grand Huit из Франции и Donten & Lacroix из Польши. Также фильм получил финансирование из Подкарпатского регионального Фонда кино.

Съемки картины проходили в Польше, Италии и Африке. В Подкарпатье снималось самое начало фильма, в дальнейшем действие переносится в Париж и Африку.

Для режиссера Джакомо Абруццезе Disco Boy стал дебютом в полнометражном кино. Ранее он был неоднократно награжден за документальные и короткометражные фильмы.

В итальянских кинотеатрах Disco Boy выйдет 9 марта 2023 года. Пока неизвестно, когда начнутся показы в других европейских странах.

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