Politico: Кременная откроет путь в Луганск

Politico: Кременная откроет путь в Луганск3
- 24.01.2023, 23:05
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ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.
Украинские военные активно готовятся к весеннему контрнаступлению и не дают врагу «передохнуть». ВСУ продвигаются на Луганщине в направлении Кременной. Именно это наступление является подготовительным этапом к весеннему.
Об этом сообщает Politico.
Освобождение Кременной станет важным шагом для дальнейшего продвижения в Луганск.
«То, что мы видим, — это украинская контрнаступальна операция, опять же, в значительной степени изменчивы в этом районе с точки зрения движения вперед и назад, с некоторыми постепенными успехами у Кременной ... Захват Кременной поставит украинские силы на путь, который грозит Рубежному, и обеспечит один из потенциальных направлений на Старобельск, важный российский логистический узел», — говорится в сообщении.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.
Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.
Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.
Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.
Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там «проседают». Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.