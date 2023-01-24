Politico: Кременная откроет путь в Луганск 3 24.01.2023, 23:05

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ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

Украинские военные активно готовятся к весеннему контрнаступлению и не дают врагу «передохнуть». ВСУ продвигаются на Луганщине в направлении Кременной. Именно это наступление является подготовительным этапом к весеннему.

Об этом сообщает Politico.

Освобождение Кременной станет важным шагом для дальнейшего продвижения в Луганск.

«То, что мы видим, — это украинская контрнаступальна операция, опять же, в значительной степени изменчивы в этом районе с точки зрения движения вперед и назад, с некоторыми постепенными успехами у Кременной ... Захват Кременной поставит украинские силы на путь, который грозит Рубежному, и обеспечит один из потенциальных направлений на Старобельск, важный российский логистический узел», — говорится в сообщении.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там «проседают». Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

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