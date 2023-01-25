Каспаров: У Путина нет шансов удержаться у власти 25.01.2023, 8:48

Гарри Каспаров

Сотни тысяч людей с оружием вернутся в Россию и ввергнут страну в хаос.

Поражение в войне против Украины приведет к крушению путинского режима, что, в свою очередь, повернет Россию в хаос. Такой прогноз России озвучил известный российский шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров в комментарии YouTube-каналу «Ходорковский LIVE».

Он высказал уверенность, что удержать власть Путину не удастся из-за Крыма. «Вся российская история указывает на то, (...) что поражение всегда приводило к переменам… Все может пойти по сценарию 17-го года. Но есть важный нюанс: путинский режим как диктатура живет на легитимности мифа… Крымский миф - это основа путинской мифологии. Возвращение Крыма Украине разрушит этот миф. И я не думаю, что у Путина и его окружения есть шанс удержаться у власти в этой ситуации», - рассказал Каспаров.

Он уверен, что Россию впереди ожидает очень тяжелый период хаоса. «Представим себе: Украина освобождена, российская армия возвращается обратно, сотни тысяч озлобленных людей с оружием в руках возвращаются в страну, разоренную воровской политикой путинского режима, санкции душат, и колоссальный уровень социального расслоения выше, чем в африканских странах… В стране, безусловно, начнется хаос», - рассказал российский оппозиционер.

По его мнению, единственным шансом для России является приход к власти силы, которая сможет вернуть страну на демократический путь, сняв с нее западные санкции.

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