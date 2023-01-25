Иван Яковина: Внутри российской армии начался серьезный конфликт 2 25.01.2023, 9:08

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Иван Яковина

Безумные «реформы» Герасимова только усилили раскол.

Военный обозреватель Иван Яковина рассказал, в чем именно заключается «военная реформа РФ» и почему она приведет оккупантов к краху. Недавно Министерство обороны РФ объявило о необходимости проведения военной реформы, которая состоит из нескольких очень странных пунктов.

«На мой взгляд, это просто крик о том, что все идет совсем не по плану. Все пошло куда-то через пень-колоду в овраг, и теперь летит в пропасть», – высказал свое мнение политический и военный обозреватель Иван Яковина на своем YouTube-канале.

Первым делом начальник российского Генштаба Валерий Герасимов объявил о запрете носить бороды.

«Вообще, странно начинать с такого пункта военную реформу. Также ввели запрет ездить на гражданских автомобилях и носить телефоны / планшеты в зоне боевых действий», – отметил Яковина.

Затем он добавил, что новым порядком возмутились все, особенно представители мусульманских народов, для которых борода – это неотъемлемая часть внешнего облика.

Именно поэтому чеченцам и дагестанцам отдельным документом вроде бы разрешили носить бороды, что вызвало возмущение уже у многих русских. Мол, почему им можно, а нам нельзя?

«Насчет бород начался очень серьезный конфликт внутри российской армии. Споры идут ожесточенные», – сказал эксперт.

Что касается автомобилей, дело выглядит намного более серьезным, чем проблема с бородами. Оказывается, многие вооруженные российские солдаты, приезжая в зону боевых действий, когда видят автомобиль, наставляют на хозяина автомат, воруют машину и уезжают к себе домой.

«Это явление стало настолько массовым, что солдатам было запрещено перемещаться на автомобилях и вообще исключить из зоны боевых действий все гражданские автомобили. Военные эксперты говорят, что это приведет к резкому снижению мобильности российской армии, потому что у них и до этого была очень плохая обеспеченность, а сейчас вообще везде придется ходить пешком. Все очень недовольны этим нововведением», – подчеркнул Яковина.

Пункт о запрете на телефоны и планшеты тоже выглядит безумным, поскольку в российской армии в принципе нет никакой нормальной связи.

«Связь армии РФ ругают абсолютно все и говорят, что это ф*фло. У них есть засекреченная система «Азарт», но она работает там, где есть как минимум вышки 3G, а еще лучше 4G. Но в зоне боевых действий все разрушено и вышек нет, поэтому система «Азарт» там не работает. Россиянам в результате приходится полагаться на какие-то СМС-ки, что-то такое», – объяснил Яковина.

Также он упомянул о том, что без телефона и планшета невозможно управлять дроном, а без дрона невозможно корректировать артиллерию, именно поэтому внутри российской армии начинается серьезный конфликт.

«Армия РФ – это вообще очень вертикально интегрированная иерархическая структура, в которой все замешано на дисциплине, подчинении и едином начале, так вот если нет дисциплины, единообразия и возможности отдавать приказы и моментально их исполнять, то, конечно, российская армия ничего сделать не сможет», – сделал вывод Иван Яковина.

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