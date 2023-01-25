Лукашенко в тупике: три фобии диктатора 1 25.01.2023, 9:32

6,624

фото: ТАСС

«Цветов» больше не будет.

Телеграм-канал «Ник и Майк» по итогам последней «сходки» во дворце Лукашенко обратил внимание на системный кризис режима в Беларуси и перечисли основные фобии диктатора.

1. 2020-й год преследует и не отпускает. Насилие помогло удержать власть, но в самой системе масса недовольных. Повторения в каком-либо формате она просто не выдержит. Тем более, что цветов больше не будет.

2. Массовая миграция, которая серьезно бьет по экономике. Этого уже невозможно не замечать. Есть желание развернуть поток, но очереди на границе есть только в альтернативной реальности, которая строит пропаганда (для чего приходится доставать пленки из запыленных архивов).

Принято решение продолжить искать «раскаявшихся звезд» среди политиков, активистов, спортсменов, деятелей культуры. А также полезных идиотов среди иностранных граждан.

3. Война. Слом парадигмы «абы не было войны» настолько травматичен для системы, что может послужить триггером для выполнения условий из пункта 1. Именно поэтому срочно нужен «пакт о ненападении». Любая ответка с украинской стороны приведет к ускорению падения режима. В ситуации неизбежной эскалации на фронте в феврале-марте сложно найти решение этой проблемы.

В итоге перешли к более простым проблемам. Например, дорогам. Но в их состоянии виновата «отвратительная зима», что странно слышать от повелителя дождя и солнца. Мы думали, что виновата хунта, которая последнее десятилетие ремонтировала и строила дороги за деньги проклятых капиталистов из Всемирного банка в кредит. А теперь «своих» чужих денег нет, а в приоритете силовики. На этой же сходке синепалый синегуб прямым текстом проговорил о том, что без их штыков у власти остаться не получилось бы.

Будут повышать налоги, добивать бизнес и вытрясать штрафы. Так как кормовая база сокращается, трясти будут своих. Конфликт Олексина и Топузидиса из этой сферы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».