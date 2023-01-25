Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделки 3 25.01.2023, 9:37

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Вашингтон решил повлиять на Германию.

Появились вероятные подробности анонсированной ранее передачи Украине американских танков M1 Abrams.

Такое решение американской администрации может быть связано с соглашением с Германией, для того, чтобы мотивировать Берлин одобрить и начать поставки танков Leopard 2. При этом в Украину могут быть переданы 30 танков M1 Abrams, сообщает Reuters.

Как уточняется со ссылкой на неназванные источники, американские танки могут попасть в Украину уже в ближайшие месяцы.

Западные танки могут помочь Украине вернуть себе часть территории, которую оккупировала РФ, а также укрепят оборону в канун предполагаемого наступления захватчиков.

Единственная причина, по которой Вашингтон согласился отправить свои танки в Украину – мотивация для Германии. Ранее Берлин заявлял, что отправит свои танки Киеву только после того, как это сделают американцы, напомнил эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В свою очередь анонимный источник Reuters отметил, что решение США о поставках M1 Abrams является частью сделки с немцами и приведет к тому, что Украина начнет получать Leopard 2.

«Танки — это важная возможность, и если бы для этого потребовалось лидерство США, то это то, что мы были готовы сделать», — добавил источник.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 «Абрамс» в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

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