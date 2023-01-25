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Командир роты оккупантов Командов сгорел в танке в Луганской области

  • 25.01.2023, 10:03
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Командир роты оккупантов Командов сгорел в танке в Луганской области

Бойцы ВСУ ликвидировали офицера 4-й танковой дивизии РФ.

Стало известно, что в Украине в танке сгорел российский оккупант Геннадий Командов.

Командир танковой роты был родом из села Большое Шемякино в Татарстане.

Российский захватчик был ликвидирован в Украине 13 января в районе Октябрьского в Луганской области.

Об этом сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале.

Автор поста отметил, что ликвидированный оккупант, предположительно, служил в 13-м танковом полку 4-й танковой дивизии.

Комахидзе «поздравил» мать командира танковой роты с гробовыми, которые пришлись ей к 50-летнему юбилею.

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