Командир роты оккупантов Командов сгорел в танке в Луганской области
- 25.01.2023, 10:03
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Бойцы ВСУ ликвидировали офицера 4-й танковой дивизии РФ.
Стало известно, что в Украине в танке сгорел российский оккупант Геннадий Командов.
Командир танковой роты был родом из села Большое Шемякино в Татарстане.
Российский захватчик был ликвидирован в Украине 13 января в районе Октябрьского в Луганской области.
Об этом сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале.
Автор поста отметил, что ликвидированный оккупант, предположительно, служил в 13-м танковом полку 4-й танковой дивизии.
Комахидзе «поздравил» мать командира танковой роты с гробовыми, которые пришлись ей к 50-летнему юбилею.