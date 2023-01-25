Видеофакт: Экипаж российского «Тюльпана» разлетается в стороны после точного удара ВСУ 25.01.2023, 10:38

3,266

Украинские артиллеристы «накрыли» расчет самоходного миномета оккупантов.

Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием.

На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».