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Видеофакт: Экипаж российского «Тюльпана» разлетается в стороны после точного удара ВСУ

  • 25.01.2023, 10:38
  • 3,266
Видеофакт: Экипаж российского «Тюльпана» разлетается в стороны после точного удара ВСУ

Украинские артиллеристы «накрыли» расчет самоходного миномета оккупантов.

Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием.

На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.

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